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четверг, 19 августа 2021 02:28

Траволта продал роскошный дом, который напоминает смерть
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Шикарный дом Траволта продал за четыре миллиона долларов
Фото: Realtor.com
Шикарный дом Траволта продал за четыре миллиона долларов
Шикарный дом Траволта продал за четыре миллиона долларов
Шикарный дом Траволта продал за четыре миллиона долларов
Шикарный дом Траволта продал за четыре миллиона долларов

Актер Джон Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер штата Флорида. Здесь год назад умерла его жена Келли Престон от рака груди. Вместе супруги здесь прожили 3 ​​года и теперь дом напоминает актеру о смерти и потери любимой.

Об этом пишет The New York Post

Звездный дом стоит 4 миллиона долларов - 108 миллиона гривен. Хотя актер выставлял жилье в марте 2021 году за 4,65 миллиона долларов

Поместье расположено на участке площадью 4000 квадратных метров. Он состоит из пяти спален и шести ванн.

Интерьер дома выполнен в светлых оттенках. В нем есть просторная кухня с барной стойкой и обеденным столом, роскошная гостиная с камином, двухэтажное семейная комната, а также большая терраса с видом на побережье Мексиканского залива.

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Современный особняк расположен на западном побережье гавани Клируотер, откуда открывается панорамный вид на побережье и горизонт.

В плане этажа предусмотрено пять спальных номеров в гавани, двухэтажное семейная комната, столовая, кухня и зона для завтраков.

Среди удобств - пейзажный бассейн на берегу моря, отдельная однокомнатная каюта и мастерская художника с ванной.

Американский актер Джон Траволта впервые с момента смерти жены проявил активность в социальных сетях. Он опубликовал в инстаграме видео, где танцует медленный танец с дочкой Эллой.

"Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной", - написал певец.

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