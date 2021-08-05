Траволта продал роскошный дом, который напоминает смерть

Фото: Realtor.com

Актер Джон Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер штата Флорида. Здесь год назад умерла его жена Келли Престон от рака груди. Вместе супруги здесь прожили 3 ​​года и теперь дом напоминает актеру о смерти и потери любимой.

Об этом пишет The New York Post

Звездный дом стоит 4 миллиона долларов - 108 миллиона гривен. Хотя актер выставлял жилье в марте 2021 году за 4,65 миллиона долларов

Поместье расположено на участке площадью 4000 квадратных метров. Он состоит из пяти спален и шести ванн.

Интерьер дома выполнен в светлых оттенках. В нем есть просторная кухня с барной стойкой и обеденным столом, роскошная гостиная с камином, двухэтажное семейная комната, а также большая терраса с видом на побережье Мексиканского залива.

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Современный особняк расположен на западном побережье гавани Клируотер, откуда открывается панорамный вид на побережье и горизонт.

В плане этажа предусмотрено пять спальных номеров в гавани, двухэтажное семейная комната, столовая, кухня и зона для завтраков.

Среди удобств - пейзажный бассейн на берегу моря, отдельная однокомнатная каюта и мастерская художника с ванной.

Американский актер Джон Траволта впервые с момента смерти жены проявил активность в социальных сетях. Он опубликовал в инстаграме видео, где танцует медленный танец с дочкой Эллой. "Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной", - написал певец.