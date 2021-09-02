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пятница, 03 сентября 2021 02:28

Тесный балкон не приговор: как выгодно использовать небольшую жилую площадь
12

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Дизайн малого балкона - визначили основні правила
Фото: remontbp.com
Дизайн малого балкона - визначили основні правила
Дизайн малого балкона - визначили основні правила
Дизайн малого балкона - визначили основні правила
Дизайн малого балкона - визначили основні правила

Люди привыкли списывать малые балконы из категории полезных помещений. Проще вынести сюда из квартиры ящики с овощами, велосипед, детские санки и все, что мешает, закрыть двери и забыть за это.

На самом деле, даже на тесной балконе можно сделать комфортного места для уединения. Даже на нескольких квадратных метрах можно создать маленький уютный уголок, где можно отдохнуть от повседневных забот.

Подобное предложение станет прекрасным решением для тех людей, кто часто работает на дому и не имеет возможности обустроить полноценный кабинет или рабочую зону в одной из комнат. В этом случае создание мини-офиса на закрытом или пристроенном к прилегающей комнате балконе можно назвать универсальным вариантом.

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Установка на балконе шкафы выглядит интереснее просто свергнутого в угол хлама. К тому же подобное решение избавит владельцев от множества проблем, касающихся хранения овощей, консервации, инструментов и других атрибутов.

В одной комнате можно вместить кухню, спальню, зону отдыха и рабочее место. Оно не будет выглядеть накопленным благодаря напольному покрытию различных фактур и уровней. Это лучше, чем стены из гипсокартона, которые съедят и без того небольшую площадь.

remontbp.com
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