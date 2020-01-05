Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство

Фото: "Колобок"

Существует несколько приемов, которые заставят кухни выглядеть просторнее.

Чтобы небольшое помещение выглядело более просторным, оно должно быть хорошо освещено и с минимальным количеством предметов на открытых поверхностях, сообщает "Колобок".

1. Объедините кухню и гостиную

Если позволяет планировка, сделайте из кухни и гостиной общее пространство. Это визуально придаст пространства и позволит разместить больше мебели.

2. Избавьтесь от двери в кухню

Двери забирают пространство. При этом в кухне это вовсе не обязательный атрибут.

3. Используйте пространство у окна

Широкий и высокий подоконник может заменить стол. Если есть возможность разместить шкафы под окном - это увеличит места для хранения.

4. Откажитесь от обеденной зоны в пользу барной стойки

Конструкция барной стойки должна быть легкой, воздушной. Можно организовать складной стол. Когда им не пользуются, столешница висит вдоль стены. При необходимости столешница поднимается перпендикулярно стене и располагается на опорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изысканная простота: 5 обязательных деталей французского интерьера

5. Используйте пространство под потолком

Часто между потолком и мебелью остается пространство, которое в итоге заполняется или ненужными вещами, или просто пылью и мусором. Если там разместить дополнительные секции кухонной мебели, гарнитур будет выглядеть целостным, а у вас будет плюс несколько мест для хранения и минус несколько пылесборников.

6. Не слишком играйте цветом

Откажитесь от слишком ярких и насыщенных цветов, темных оттенков. Используйте глянцевые поверхности и светлые оттенки фасадов и стен. Чем меньше декора, и рисунков - тем просторнее будет выглядеть кухня.

7. Установите подсветки

Для маленькой кухни подсветка незаменима. Это могут быть как небольшие лампы, так и светодиодная лента. Она упрощает работу на кухне.

Санузел с ванной и унитазом загромождают пространство. Чтобы разделить эти 2 функциональные зоны, следует поставить между ними стену. Она не должна достигать высоты потолка, чтобы была возможность пропускать дневной свет.