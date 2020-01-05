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воскресенье, 05 января 2020 14:05

Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
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Решение для тесной кухни
Фото: "Колобок"
Решение для тесной кухни
Решение для тесной кухни
Решение для тесной кухни
Решение для тесной кухни

Существует несколько приемов, которые заставят кухни выглядеть просторнее.

Чтобы небольшое помещение выглядело более просторным, оно должно быть хорошо освещено и с минимальным количеством предметов на открытых поверхностях, сообщает "Колобок".

1. Объедините кухню и гостиную

Если позволяет планировка, сделайте из кухни и гостиной общее пространство. Это визуально придаст пространства и позволит разместить больше мебели.

2. Избавьтесь от двери в кухню

Двери забирают пространство. При этом в кухне это вовсе не обязательный атрибут.

3. Используйте пространство у окна

Широкий и высокий подоконник может заменить стол. Если есть возможность разместить шкафы под окном - это увеличит места для хранения.

4. Откажитесь от обеденной зоны в пользу барной стойки

Конструкция барной стойки должна быть легкой, воздушной. Можно организовать складной стол. Когда им не пользуются, столешница висит вдоль стены. При необходимости столешница поднимается перпендикулярно стене и располагается на опорах.

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5. Используйте пространство под потолком

Часто между потолком и мебелью остается пространство, которое в итоге заполняется или ненужными вещами, или просто пылью и мусором. Если там разместить дополнительные секции кухонной мебели, гарнитур будет выглядеть целостным, а у вас будет плюс несколько мест для хранения и минус несколько пылесборников.

6. Не слишком играйте цветом

Откажитесь от слишком ярких и насыщенных цветов, темных оттенков. Используйте глянцевые поверхности и светлые оттенки фасадов и стен. Чем меньше декора, и рисунков - тем просторнее будет выглядеть кухня.

7. Установите подсветки

Для маленькой кухни подсветка незаменима. Это могут быть как небольшие лампы, так и светодиодная лента. Она упрощает работу на кухне.

Санузел с ванной и унитазом загромождают пространство. Чтобы разделить эти 2 функциональные зоны, следует поставить между ними стену. Она не должна достигать высоты потолка, чтобы была возможность пропускать дневной свет.

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Дата
05
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