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пятница, 03 января 2020 23:28

Свобода и индивидуальность: показали варианты оформления гостиных в одном из самых интересных стилей
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Эклектичный интерьер — это уникальное пространство, созданное путем объединения различных стилей.
Фото: decoist.com
Эклектичный интерьер — это уникальное пространство, созданное путем объединения различных стилей.
Эклектичный интерьер — это уникальное пространство, созданное путем объединения различных стилей.
Эклектичный интерьер — это уникальное пространство, созданное путем объединения различных стилей.
Эклектичный интерьер — это уникальное пространство, созданное путем объединения различных стилей.

Эклектизм предусматривает создание уникального интерьера путем сочетания различных стилей. Позволяет свободно экспериментировать с цветами, формами, фактурами, отделкой. При этом требует наличия объединяющих элементов. Чаще всего таковыми выступают различные декоративные предметы.

Чтобы общая картинка выглядела гармонично, при оформлении эклектичного интерьера выбор рекомендуется остановить на 2-3-х стилях. С цветами тоже стоит знать меру: достаточно 1-2-х базовых и 3-4 дополнительных, пишет albertolamaphotography.

В эклектичном стиле приветствуется игра контрастов. Мебель и декор рекомендуется выбирать такие, что будут "подчеркивать" друг друга. Объединить разнородные элементы помогут мелкие детали. Чем больше их будет, тем лучше.

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Оригинального вида гостиным придает структурированность пространства. Обеспечивает ее наличие стильного и эффектного композиционного центра, иначе говоря фокусной точки, на которой сразу концентрируются взгляды. На роль такой точки подойдет зеркало, картина или фотография, отдельные предметы мебели, деревянные балки и яркие элементы декора.

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