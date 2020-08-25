Штукатурка под бетон - показали универсальный тренд интерьера

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Сейчас в тренде все простое и без блесток. Именно такой является декоративная штукатурка, имитирующая бетон. Это оригинальный и доступный по цене способ преобразования стен. Им можно воплотить самые смелые замыслы.

Ею можно маскировать на стенах неровности, царапины, трещины и пятна.

Универсальность цвета штукатурки под бетон позволяет использовать в интерьере любые оттенки. Традиционно, ими выступают светло-серые и приближенные к черному цвету. Но при желании "разбавить" комнату, можно придать ей цветовой динамики. Чаще всего штукатурка под бетон используется в стиле лофт, однако успешно ее применение и в хай-тек, модерн и минимализме.

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Используя имитацию под бетон в спальной комнате, лучше создать более мягкие наброски материалом. В случае с гостиной и кухней, уместно будет добавить рельефности или шероховатости поверхности.

Кроме жилых домов, отделка под бетон будет удачно смотреться в дизайне офисов, конференц-залов, гостиниц, ресторанов и других заведений подобного типа.

Серый цвет интерьера - основной цвет стилей дизайна минимализма и хай-тек. А в последнее время популярность набирает тенденция на использование серого в качестве базового цвета. На его контрасте четко будут выделяться яркие предметы интерьера. Сочетайте между собой светлые с темными оттенками, чтобы они дополняли друг друга и раскрывались, именно этим вы сможете добиться мягкой и уютной атмосферы всего пространства.