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среда, 03 июля 2019 15:55

Столетний амбар превратили в современное жилье и оформили в модном стиле
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Построили этот амбар в 1901 году. Недавно полностью обновили и превратили в комфортабельный дом.
Фото: digsdigs.com
Несмотря на бело-серые тона, интерьер этого жилища не выглядит пустым и "холодным".
Несмотря на бело-серые тона, интерьер этого жилища не выглядит пустым и "холодным".
Несмотря на бело-серые тона, интерьер этого жилища не выглядит пустым и "холодным".
Несмотря на бело-серые тона, интерьер этого жилища не выглядит пустым и "холодным".

Старый амбар на окраине одного из поселений Швеции трансформировали в жилой дом. Построено это здание было в 1901 году. В течение последних нескольких десятилетий стояло заброшенным. Недавно в нем провели ремонт и обеспечили все удобства, необходимые для комфортного проживания.

Площадь амбара составляет 390 квадратных метров. В интерьере его сочетаются минимализм с рустикальным стилем. Господствующим цветом является белый. В нем оформлены все внутренние стены и потолки здания. Исключением является ванные комнаты: там в качестве господствующего цвета выбран мягкий оттенок серого. Пишет DigsDigs.

Полированные бетонные полы и открытые деревянные балки разбавляют белизну внутреннего пространства, придают комнатам простого и вместе с тем изысканного вида с ненавязчивым сельским колоритом. Нехватка красок компенсируется наличием множества различных текстур — бетона, древесины, текстиля. Окна и многочисленные стеклянные двери пропускают внутрь комнат большое количество естественного света, что визуально расширяет пространство и делает его более уютным.

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Амбар этот имеет L-подобную форму. Разделен на 2 "крыла". В одном сделана открытая планировка. Пространство там разделено на 4 зоны: кухню, столовую и две гостиные с камином в каждой. Второе крыло отведено под спальни. Их там 3. К каждой есть отдельная ванная комната. Кроме основного этажа, этот амбар имеет мансардный. Там обустроена еще одна спальня с прилегающей к ней ванной комнатой.

Старую пожарную башню трансформировали в двухместное жилье. Находится она в окружении более 5 га леса. Общую площадь имеет 12 квадратных метров. Интерьер ее оформлен в рустикальном стиле.

digsdigs.com
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Дата
03
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