Стинг продал шикарные апартаменты за баснословную сумму

Фото: dailymail.co.uk

Музыкант Стинг и его жена Труди Стайлер продали свой пентхаус в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов. Покупателем стала гонконгская наследница Карен Ло, чья семья основала фирму по изготовлению соевого молока.

Об этом пишет dailymail.co.uk

Апартаменты с видом на Центральный парк выставляли в прошлом году за 56 миллионов, а теперь сумму снизили на 6 миллионов. Хотя и Стинг купил их в 2008 году за 28 миллионов. Они находится на 16-м и 17-м этажах высотки и занимают 500 квадратных метров.

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Квартира включают в себя три спальни, четыре ванные комнаты, две гостиные, и просторную кухню с винтовой лестницей, ведущей прямо на террасу.

Еще одна лестница есть в холле. Она ведет на второй этаж, где расположены гостиная и спальня. С каждой комнаты есть выход на террасу. С нее открывается живописный вид на зеленый парк Манхэттена.

Американская актриса и модель Мила Йовович выставила на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. Она его оценила в 4,5 миллиона долларов. Это на 600 000 долларов больше той стоимости, по которой они приобрели особняк полтора года назад.