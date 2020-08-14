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пятница, 14 августа 2020 13:11

Стильный туалет: показали оригинальные варианты дизайна
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Интерьер туалета 2020: аксессуары для стильного дизайна
Фото: remontbp.com
Интерьер туалета 2020: аксессуары для стильного дизайна
Интерьер туалета 2020: аксессуары для стильного дизайна
Интерьер туалета 2020: аксессуары для стильного дизайна
Интерьер туалета 2020: аксессуары для стильного дизайна

При оформлении туалет важен не только подбор хорошего унитаза. Хотя и он имеет определенные тенденции в моде. Подвесной модель выигрывает все рейтинги популярности. Модель имеет легкую форму и с ним проще поддерживать чистоту. Подвесные унитазы крепятся к стойке, скрытой в стене. Стенку, скрывает каркас, можно спроектировать несколькими различными способами:

В дополнение к унитазу основным элементом туалетной оборудования является раковина. К ней стоит подобрать декоративный кран и сифон.

Если есть немного больше места, то можете поставить раковину с тумбой, которая не только обеспечит дополнительное место для хранения, но и гарантированно украсит дизайн своим внешним видом.

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Если зона туалета совсем не слишком маленькая, стоит подумать о наличии душа. Это отличное решение как гостевой ванной и для многодетных семей. Просто помните о том, чтобы не загромождать ванную комнату и использовать решения, которые не будут обременять проект. В этом случае идеально подходит минималистском остекления, а также линейный слив.

Туалет с унитазом и биде - отличное решение, если у вас есть немного больше пространства. Вы можете успешно разместить в комнате дополнительную сантехнику. Чаще всего это биде, хотя вы можете выбрать писсуар.

В дизайне туалета важна каждая деталь. Все элементы должны гармонизировать между собой, так как на небольшом метраже любые недостатки моментально бросаются в глаза. Если вы не уверены, что создадите гармоничное целое, выбирайте аксессуары из одной коллекции.

Не обязательно облицовывать стены плиткой до потолка. Вы можете сделать это только наполовину, а остальные стены покрыть выбранным цветом, например, темно-синим, зеленым или даже черным.

Альтернативой плитке есть обои, фотообои, а также хорошая штукатурка. Любой интерьер может быть оформлен со вкусом.

Туалетная комната часто является наименьшим помещения дома. Поэтому сделать здесь ремонт быстрее и проще - даже собственными руками. Если Вы решились на яркие изменения уборной, осталось только выбрать направление дизайна.

remontbp.com
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