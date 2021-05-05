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среда, 05 мая 2021 10:00

Стильный дизайнерский интерьер квартиры в светлых тонах
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Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Фото: facebook.com
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры

Натуральность всегда в моде. Дизайн киевской квартиры в естественных и натуральных оттенках создает уютную и спокойную атмосферу. Жилье площадью 100 м2 оформили в трех цветах: сером, бежевом и молочном.

Как они вместе соединились показывают дизайнеры на странице OV2 в Фейсбук.

В этом проект является основной и гостевая спальня. В ней каждый гость будет чувствовать себя как дома - расслабляющие оттенки, "лестница" на стене с подсветкой и мягкое подоконник.

В прихожей есть большое круглое зеркало в графитовой раме. В кухне-гостиной роль обеденной зоны на четырех персон выполняет кухонный остров. Из комнаты есть выход на закрытый балкон, где мы выполнили барную стойку и тем самым создали место, где за чашечкой кофе можно полюбоваться Киевом.

В спальне есть линии, которые подчеркивают лаконичность интерьера. Справа от кровати разместили будуарный зону, а слива - вместительный шкаф.

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В первом санузле с ванной расслабляющий принт основной плитки в сочетании с акцентной создают гармоничный микс. Санузел с душевой выполнен в монохромной гамме с графитовыми акцентами и геометрической плиткой в ​​зоне душевой.

Черно-серый или антрацитовый цвет сейчас один из самых популярных для оформления интерьера. Он добавляет элегантности. Однако нужно знать, с мебелью и деталями сочетать, чтобы получить нужный эффект.

Его можно разбавлять светлыми или яркими оттенками. Например, коричневого цвета. Такие сочетания имеют спокойный, элегантный и благородный вид спальни, гостиной и кухни.

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Дата
05
мая

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