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вторник, 16 февраля 2021 02:28

Стильный дизайн кухни: цвет бордо выглядит много
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Цвет бордо на кухне: яркие идеи
Фото: akuhnja.com
Цвет бордо на кухне: яркие идеи
Цвет бордо на кухне: яркие идеи
Цвет бордо на кухне: яркие идеи
Цвет бордо на кухне: яркие идеи

Бордовый интерьер является привилегией аристократических домов. Это богатый, глубокий цвет, который символизирует стабильность и консерватизм. Этот темный оттенок красного подчеркивает роскошь, изящество и хороший вкус в любой обстановке.

На кухне оттенок вишни и вина создает уравновешенную, расслабляющую обстановку, которая отличается изысканным характером.

Гармонирует кухня бордо с серой столешницей и фартуком. Но серого в интерьере не должно быть много, иначе атмосфера будет пасмурной. Такое сочетание подходит к стилю хай-тек. Оптимальным для любого стиля считается бежево-бордовый дизайн. Ваниль, шампань, молочные и сливочные тона подчеркнут сочность винного цвета и сделают интерьер особенно изысканным.

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Сложно сочетается вишневый цвет с темными тонами, такими как венге, шоколадный, черный. С ними кухня становится мрачной, но с ними можно поэкспериментировать в очень просторных помещениях.

Бордовый гарнитур роскошно смотрится в сочетании с молочным, бежевым и шоколадным оттенками. В таких тонах может быть выполнена столешница и фартук, детали мебели, рамы для фасадов, фурнитура, двери бытовой техники.

Стены выступают фоном для остальных обстановки, поэтому им уделяется наибольшее внимание. Покрытие вертикальных поверхностей может быть выполнено и другими материалами, например, штукатуркой, краской, деревянными панелями. Но самым интересным бывает, как правило, их сочетание.

Например, обои в верхней части можно гармонично комбинировать с деревянными панелями венге в нижней части помещения. Чтобы сделать отделку стен легче, бордо можно спустить вниз, а сверху покрасить стены в светлые тона ─ молочные, светло-кофейные, бежевые, пастельные розовые. Это могут обои и любые другие материалы, которые будут отличаться фактурой. Ниже - подборка фото бордовых кухонь.

Современные стандарты интерьера используют самые неожиданные дизайнерские приемы, чтобы разнообразить интерьер. Барная стойка в гостиной является популярным, свежим методом преобразования квартиры в уютный и функциональный уголок.

Сейчас в тренде небольшие квартиры, чтобы жить молодой семье.

homediz.info
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