Стильный декор: как украсить окно к Новому году

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Для создания праздничного настроения мало поставить елку с дождиком. Также стоит украсить окна к Новому году. Кто-то предпочитает купить готовый декор, другие делают его сами.

Бумажные снежинки, узоры зубной пастой на стекле и гирлянды на люстре - не единственный выход.

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При слове бумажная гирлянда сразу представляются кольца, соединенные между собой. Применив немного воображения можно сделать оригинальные бумажные гирлянды, например, из звезд.

Для этого понадобится разноцветная блестящая бумага, клей, нитки и блестки.

На листиках нарисовать нужное количество звезд разного размера и вырезать. Взять крепкие нити и с помощью клея "Момент" приклеить к ним звезды. Их можно приклеивать в хаотичном порядке.

Также оригинальное украшение окна - большая шар из ниток, воздушного шарика и клея. Для нее клей ПВА смешать с водой и перемешать. Надуть воздушный шар. Нить намочить в клей и обмотать шар в хаотичном порядке. Это нужно для того, чтобы шар держала форму.

Оставить шарик в сутки. Утром проколоть и получить ее через отверстие между нитями, не повредив поделку.

Несколько последних лет венок на дверь является обязательным атрибутом новогоднего украшения дома. Его можно купить разного размера и цвета, подбирая по стилистике помещения. Или не тратить несколько сотен гривен, а сделать самому. Для создания новогоднего веночка нужно сделать всего 5 простых шагов.