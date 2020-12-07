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вторник, 08 декабря 2020 02:28

Стильный декор: как украсить окно к Новому году
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Чем украсить окна к Новому году: самодельный декор
Фото: korsa.ua
Чем украсить окна к Новому году: самодельный декор
Чем украсить окна к Новому году: самодельный декор
Чем украсить окна к Новому году: самодельный декор
Чем украсить окна к Новому году: самодельный декор

Для создания праздничного настроения мало поставить елку с дождиком. Также стоит украсить окна к Новому году. Кто-то предпочитает купить готовый декор, другие делают его сами.

Бумажные снежинки, узоры зубной пастой на стекле и гирлянды на люстре - не единственный выход.

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При слове бумажная гирлянда сразу представляются кольца, соединенные между собой. Применив немного воображения можно сделать оригинальные бумажные гирлянды, например, из звезд.

Для этого понадобится разноцветная блестящая бумага, клей, нитки и блестки.

На листиках нарисовать нужное количество звезд разного размера и вырезать. Взять крепкие нити и с помощью клея "Момент" приклеить к ним звезды. Их можно приклеивать в хаотичном порядке.

Также оригинальное украшение окна - большая шар из ниток, воздушного шарика и клея. Для нее клей ПВА смешать с водой и перемешать. Надуть воздушный шар. Нить намочить в клей и обмотать шар в хаотичном порядке. Это нужно для того, чтобы шар держала форму.

Оставить шарик в сутки. Утром проколоть и получить ее через отверстие между нитями, не повредив поделку.

Несколько последних лет венок на дверь является обязательным атрибутом новогоднего украшения дома. Его можно купить разного размера и цвета, подбирая по стилистике помещения. Или не тратить несколько сотен гривен, а сделать самому. Для создания новогоднего веночка нужно сделать всего 5 простых шагов.

korsa.ua
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