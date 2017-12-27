Стильные елки от дизайнеров: как нужно выбирать украшения

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Дизайнерские елки всегда вызывают восторг. Оказывается, каждый человек может матиитаке новорине дерево у себя дома, если придерживаться нескольких советов. Ими поделилась дизайнер одежды и аксессуаров Дарья Чуприна.

1. Стиль

Новогоднее дерево должно быть украшено в выдержанном стиле. Игрушки могут быть простыми, но похожими между собой. Не надо вешать все, что нашлось и сохранилось. Это елка, композиция которой строится на сочетании максимум двух цветов с некоторыми "цветовыми пятнами".

Эффект от такой елки состоит сначала в общем гармоничном виде, а затем, при ближайшем рассмотрении - в уникальных изделиях.

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2. Уникальный hand-made

Игрушки ручной работы является изюминкой fashion елки. Обычно, это декор спокойного цвета.

Лучше всего, когда игрушки выдержаны в одной теме или напоминают об одном сюжет. Например, это могут быть необычные звезды и шары, или же более сложно - птицы и снежинки, сердца и шишки, большое количество лент и цветов (максимум два вида цветков) и т.д.

Есть и более сложные решения, но такие надо поискать! Есть игрушки, представляющие, например, различных персонажей Рождественской ночи Мария, Иосиф, Иисус и все, кто посетил их в ночь Рождества. Или же сюжеты на тему театра: красивые арлекины. Так елка получается выдержанной в одном стиле.

3. Необычные дополнения

Дополнение к базовому декора должны быть нежными, стильными и создавать ощущение дымки на елке. Это могут быть шелковые ленты золотистого или кремового цвета. Эти ленты должны слегка контрастировать с цветом игрушек или находиться в гармонии с ними.

Также подойдут красивые матовые или прозрачные бусы, сосульки, сделанные вручную. Стильные конвертики или маленькие коробочки с изысканными надписями-пожеланиями.