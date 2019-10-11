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пятница, 11 октября 2019 23:43

Стильно и уютно: как сделать чехлы на табуретки
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Фото: idei-dekoru.com

Табуретки - удобная мебель для дома. Особенно, где небольшое пространство.

Над их дизайном создатели не слишком стараются. лишь бы были крепкими и устойчивыми.

Чтобы украсить табуретки, стоит подойти творчески.

Чехлы могут быть вязаными, плетеными или сшитыми в форме юбки. Для детской комнаты уместными будут в виде животных.

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Недавно натуральность стала очень модной в интерьере. Ее можно достичь разместив деревянные детали.

Дерево делает пространство более экологичным и стильным. Оно упрощает дизайн, но используя его правильно, можно достичь ярких акцентов. Особенно привлекательно выглядят натуральные оттенки древесины.

Они приближают человека к природе, а интерьер делает приятным для восприятия.

idei-dekoru.com
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