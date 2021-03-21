 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 522
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 567
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 756
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
11
9
6
14
8
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 576
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1143
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 162
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 09:15

Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления
11

  Комментировать

Оливковые стены в интерьере гостиной
Фото: remontbp.com
Оливковые стены в интерьере гостиной
Оливковые стены в интерьере гостиной
Оливковые стены в интерьере гостиной
Оливковые стены в интерьере гостиной

Оливковый цвет обладает удивительной способностью расслаблять и успокаивать. Он настраивает на спокойное времяпровождение, так и хозяевам помещения, и их гостям будет максимально комфортно находится в такой комнате.

Этот оттенок прекрасно смотрится в любых проявлениях, будь то отделка стен, текстиль, мебель, и довольно дружелюбно сочетается с другими оттенками. При этом в помещениях небольшого размера или с недостаточным количеством источников освещения обсуждаемый нами оттенок может "капризничать", уменьшать площадь и затемнять комнату. Поэтому, если в ваши планы входит оформление гостиной в оливковом тоне, следует не завешивать оконные проемы массивными шторами, позаботиться о наличии светильников.

Использование оливкового цвета для отделки стен гостиной можно назвать идеальным решением в тех случаях, когда интерьер помещения создается с "нуля". Темным вариантам оливкового цвета следует оформить только одну из стен. Такое решение заметно освежит комнату и избавит вас от неприятной "болотной" атмосферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Веревка в интерьере: как украсить комнату натуральным материалом

Что касается видов отделки стен, то наиболее распространенными способами для обустройства гостиной считаются покраска, использование обоев или декоративная штукатурка. Окраски можно назвать простым и бюджетным вариантом.

Если же вам нравятся обои, то предпочтение можно отдать как однотонным, так и рельефным полотнам с различными узорами и тиснением.

При нанесении на стены гостиной штукатурки, в том числе и венецианской, можно дополнительно использовать серебро, золото, бронзу и другие оттенки.

По законам колористики использовать более трех цветов в интерьере нежелательно. Но только в том случае, если вы не умеете грамотно это делать. На самом деле не существует никаких запретов в плане сочетания цветов. Хороший дизайнер способен объединить даже красный с розовым так, что это будет выглядеть очень "вкусно".

Удачным решением будет взять за основу один базовый цвет, добавить в него 1-2, которые дополняют, и один акцентный. Помните, что древесина и другие материалы также считаются как отдельные цвета. Например, если вы выбрали для стен белый цвет и дополнили его деревом на полу, у вас есть идеальный фон. Мебель и текстиль в таком случае могут быть либо в оттенках бежевого и серого.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Итальянцев расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 85207
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 11529
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8001
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7434
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6120
Дом
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
9
 Просмотров: 333
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
Неожиданные тенденции моды: как выбрать цвет стен
6
 Просмотров: 144
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
14
 Просмотров: 495
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы
8
 Просмотров: 1926
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 10116
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
3
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 44
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть