Стильная гостиная: впечатляющий цвет интерьера для расслабления

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Оливковый цвет обладает удивительной способностью расслаблять и успокаивать. Он настраивает на спокойное времяпровождение, так и хозяевам помещения, и их гостям будет максимально комфортно находится в такой комнате.

Этот оттенок прекрасно смотрится в любых проявлениях, будь то отделка стен, текстиль, мебель, и довольно дружелюбно сочетается с другими оттенками. При этом в помещениях небольшого размера или с недостаточным количеством источников освещения обсуждаемый нами оттенок может "капризничать", уменьшать площадь и затемнять комнату. Поэтому, если в ваши планы входит оформление гостиной в оливковом тоне, следует не завешивать оконные проемы массивными шторами, позаботиться о наличии светильников.

Использование оливкового цвета для отделки стен гостиной можно назвать идеальным решением в тех случаях, когда интерьер помещения создается с "нуля". Темным вариантам оливкового цвета следует оформить только одну из стен. Такое решение заметно освежит комнату и избавит вас от неприятной "болотной" атмосферы.

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Что касается видов отделки стен, то наиболее распространенными способами для обустройства гостиной считаются покраска, использование обоев или декоративная штукатурка. Окраски можно назвать простым и бюджетным вариантом.

Если же вам нравятся обои, то предпочтение можно отдать как однотонным, так и рельефным полотнам с различными узорами и тиснением.

При нанесении на стены гостиной штукатурки, в том числе и венецианской, можно дополнительно использовать серебро, золото, бронзу и другие оттенки.

По законам колористики использовать более трех цветов в интерьере нежелательно. Но только в том случае, если вы не умеете грамотно это делать. На самом деле не существует никаких запретов в плане сочетания цветов. Хороший дизайнер способен объединить даже красный с розовым так, что это будет выглядеть очень "вкусно". Удачным решением будет взять за основу один базовый цвет, добавить в него 1-2, которые дополняют, и один акцентный. Помните, что древесина и другие материалы также считаются как отдельные цвета. Например, если вы выбрали для стен белый цвет и дополнили его деревом на полу, у вас есть идеальный фон. Мебель и текстиль в таком случае могут быть либо в оттенках бежевого и серого.