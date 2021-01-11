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вторник, 12 января 2021 14:26

Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
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Тюль 2021: модные тенденции нового года
Фото: remontbp.com
Тюль 2021: модные тенденции нового года
Тюль 2021: модные тенденции нового года
Тюль 2021: модные тенденции нового года
Тюль 2021: модные тенденции нового года

Декоративная отделка и текстиль дополняют общую картину интерьера. Тюль защищает помещение от прямых солнечных лучей, а также наполняет комнату теплом. Как правильно определиться с выбором новинок 2021 для создания комфортной атмосферы говорится далее.

Самая распространенная длина тюля - ровно до уровня напольного покрытия. При этом несколько сантиметров выше, как бы особо не портят картину, но в целом создают совсем другой эффект. А вот небольшой избыток полотна, лежащий на полу, наоборот выглядит романтично. Поэтому при выборе идеальной длины тюля стоит придерживаться мнения "лучше больше, чем меньше".

Наиболее актуальными трендами, касающиеся темы тюлевых занавесок, можно назвать оригинальный авангард и классику. Они должны быть белоснежными или оттенка шампань. При этом занавеску принято собирать в складочки, чтобы поверхность тюля выглядела интереснее.

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Занавески на окнах могут быть прозрачными и полупрозрачными, шелковыми, хлопчатобумажными, синтетическими или из смесовых тканей.

Наиболее популярным "нарядом" для окон считается материал с простым названием "сетка", которая может иметь различный размер ячеек, быть абсолютно гладкой или дополняться легким рельефом. Подобные изделия не требуют глажки и легко вписываются в любые стилевые оформления интерьера.

Материал с необычной структурой "жаккард" отличается прочностью, изготавливается как в матовом, так и в глянцевом варианте, может быть однотонным или с рисунком.

Для органзы характерно наличие глянцевое напыления. Такие занавески свободно пропускают солнечный свет и отличаются легкостью.

Нежная, как правило, из хлопка, матовая "вуаль" прекрасно подходит для драпировки. Обладает прекрасным анти статистическими свойствами и считается экологически чистым материалом.

Отличным способом оригинального оформления стен станут различные комбинации из обоев. Классическое решение, когда верхняя и нижняя части стены отличаются по цвету, а между ними - бордюр.

Горизонтальное комбинирование вызывает невольные ассоциации с казенными учреждениями. Этот метод не очень подходит для квартир с невысокими потолками. Такое разделение визуально несколько опускает линию потолка.

remontbp.com
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