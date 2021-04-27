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среда, 05 мая 2021 12:30

Стеклянная стенка в ванной комнате: все За и Против
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Ремонт в ванной: выгодно ли ставить стеклянную перегородку
Фото: instagram.com
Ремонт в ванной: выгодно ли ставить стеклянную перегородку
Ремонт в ванной: выгодно ли ставить стеклянную перегородку
Ремонт в ванной: выгодно ли ставить стеклянную перегородку

В ванных комнатах все чаще используют стеклянные перегородки. С ним комната выглядит светлой и стильной. Они защищают остальное пространство от брызг воды.

Но такое решение имеет и недостатки. О них пишет дизайнер Виктория Морозова в Инстаграм.

"Стеклянную перегородку в ванной комнате хотят 99 процентов наших заказчиков. Выглядят красиво и отлично защищают от брызг на полу. Есть разные их конфигурации стеклянных: раздвижные, стационарные, матовые или прозрачные. Можно даже цветное выбрать", - отметила Морозова.

Преимуществами стеклянной перегородки являются:

Стильно смотрится и вписывается в любой дизайн.

Подходит под ванну любой конфигурации и размера.

Зрительно увеличивает пространство и придает помещению больше "воздуха".

Стеклянная перегородка устойчива к механическим повреждениям.

Стеклянная перегородка отлично защищает пространство от брызг воды.

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Недостатки стеклянной перегородки:

Через жесткость воды на перегородке может оставаться налет. Решением может стать фильтр на воду. В противном случае перегородку нужно будет часто мыть.

Цена шторки из стекла выше, чем обычной тканевой.

Все нововведения дизайна легко повторить в просторных комнатах. Владельцы хрущевок имеют выбрать эргономичные и разумные решения для ремонта. Особенно актуально это для самых скромных по размеру ванных комнат.

Основной задачей станет расширение пространства ванной комнаты - визуально и функционально.

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05
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