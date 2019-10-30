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среда, 30 октября 2019 16:28

Старый микроавтобус превратили в уютный дом в стиле потертый шик
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Для оформления микроавтобуса выбрали пляжную тему.
Фото: facebook.com
Для оформления микроавтобуса выбрали пляжную тему.
Для оформления микроавтобуса выбрали пляжную тему.
Для оформления микроавтобуса выбрали пляжную тему.
Для оформления микроавтобуса выбрали пляжную тему.

Старый микроавтобус марки Mercedes-Benz T2 стал домом на колесах. От всего, что было внутри его кузова, избавились. Крышу оборудовали солнечными панелями общей мощностью 400 Ватт.

Фото колоритного дома на колесах опубликовал на своей странице в Facebook автор проекта — компания Supertramped Co.

Оформили фургон в сине-белых тонах. Интерьер выдержали в стиле "потертый шик", выбрав при этом пляжную тему. Стены облицевали деревянными панелями.

Спальную зону обустроили в задней части авто, чтобы во время отдыха можно было наслаждаться свежим воздухом, поступающим через открытые двери. Гостиную, кухню и столовую объединили в одну зону. Обособленно обустроили туалет и полноразмерную душевую.

Микроавтобус оснастили Wi-Fi-модулем, акустической системой объемного звучания, дистанционной системой управления освещением, УФ-стерилизатором воды и многими другими удобствами.

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"Потертый шик" получил большую популярность благодаря своей бюджетности. Зародился этот стиль во время глобального кризиса, охватившего мир в 80-х годах прошлого века. "Потертый шик" позволял обставлять жилье, не тратя на это большие средства. Главными атрибутами его была старая, потрепанная мебель, вещи с "историей", полученные в наследство от бабушки. Ключевая идея "потертого шика" — подчеркнуть естественную красоту и несовершенство вещей.

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