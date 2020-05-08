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пятница, 08 мая 2020 09:31

Спокойствие и изоляция в лесу: показали идеальный мини-дом
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Шикарный дом в лесу "прячется" между деревьями
Фото: homedit.com
Шикарный дом в лесу "прячется" между деревьями
Шикарный дом в лесу "прячется" между деревьями
Шикарный дом в лесу "прячется" между деревьями
Шикарный дом в лесу "прячется" между деревьями

Сборочные конструкции является относительно новой отраслью в архитектуре, но дизайнеры все время ими удивляют мир. Одной из таких является дом Minimod в горном районе долины Курукака в Бразилии. Его разработала студия MAPA.

Жилье внутри украшено деревом, поэтому создается ощущение безопасности и уюта.

Об этом рассказывает Нomedit.

В этой местности трудно что-то строить традиционным способом через густые деревья.

Поэтому удобно ставить модульные дома, которые мало влияют на землю из-за поднятия над ней. Этим сохраняет нетронутые районы, позволяющие его жителям наслаждаться потрясающими видами и удаленностью.

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Жилье занимает 90 кв. м. площади. Он компактный и эффективный дизайн, который был оптимизирован для того, чтобы воспользоваться окружением и видами. Оттуда виден лес и ущелье.

По-настоящему классная деталь дизайна - зеленая крыша, который позволяет стать почти незаметным сверху.

А темные стены сливаются с цветом стволов деревьев вокруг.

Во вьетнамском городе Ха Лонг построили жилье, которое разрушает понятие классической городской архитектуры в стране.

Промышленное, однако прибрежный город расположен в 160 километрах от столицы страны Ханой.

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