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понедельник, 10 августа 2020 11:10

Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
13

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Обои для спальни в японском стиле
Фото: remontbp.com
Обои для спальни в японском стиле
Обои для спальни в японском стиле
Обои для спальни в японском стиле
Обои для спальни в японском стиле

Японские интерьеры остаются в тренде благодаря минималистичности. Они понравятся людям, которые ищут чего-то большего, чем просто модный дизайн. Здесь нет места для гламура или элегантной отделки. Данный стиль видит красоту в простоте, неприхотлива дизайне и предметах с душой

Не приветствуется применение дизайнерских аксессуаров, искусственных материалов или синтетических тканей.

В главных ролях дерево, бамбук и элементы из рисовой бумаги. Мебель в японском стиле невысокие и без отделки. Большинство моделей могут похвастаться геометрическими и тонкой формами. Стоит выбрать для интерьера спальни простую деревянную кровать, которая будет соответствовать стилю традиционных японских аранжировок. Уместно также хорошо выглядеть низкие прикроватные тумбочки и шкаф со светлыми дверями.

Каркас кровати может быть изготовлен из массива ясеня, пропитанный льняным маслом. Минималистская форма делает этот предмет мебели вневременным и идеально сочетает с интерьерами, оформленными в традиционном и современном стиле.

Эстетика, выходит из Дальнего Востока, всегда придерживалась светлых, нейтральных и приглушенных земных цветов. Поэтому в интерьерах приветствуются бежевые, пыльные зеленые, сбалансированные апельсиновые и коричневые цвета. Стоит попробовать оттенки белого, цвета слоновой кости, пудинга, а также палитру серого для удачной аранжировки. Благодаря таким комбинациям пространства сохраняют свой естественный характер, но в то же время создают повышенный комфорт.

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В дополнение к деревянным элементам, в интерьере также должны быть использованы другие натуральные материалы, такие как лен, джут, шерсть или натуральный хлопок. Поэтому выбирайте мягкие подушки, тканые покрывала. Также стоит рассмотреть ковры ручной работы.

Пастельные цвета в дизайне интерьера создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек.

Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.

remontbp.com
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Дата
10
августа

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