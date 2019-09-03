Современные технологии на лоне природы: в уединении построили комфортабельный дом

Фото: archdaily.com

На поросшем джунглями тихоокеанском берегу Коста-Рики соорудили панельный дом со всем необходимым для комфортного проживания. Проект разработали с учетом особенностей местного климата. Фасад сделали решетчатым. Это обеспечило естественную вентиляцию и затенение от солнца.

Спроектировали дом как экологически дружелюбное жилье. При строительстве в основном использовали древесину, бамбук, камень и сталь. На крыше установили солнечные панели, archdaily.

Внешние стены дома сделали двойными: под выложенными на манер жалюзи деревянными досками установили противомоскитные сетки. Цель этого — обеспечить защиту от насекомых. Фасад разделили на несколько секторов. Некоторые из них сделали открывающимися, дабы компенсировать отсутствие окон.

Внутри дома обустроили 2 спальни, столько же ванных, гардеробную, кухню, прачечную и объединенную с гостиной обеденную зону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наслаждение для глаз: дом на склоне захватывает невероятным видом на гавань

В окружении одних лишь джунглей и океана обустроили пляжный дом с экзотическим интерьером, похожий на райский уголок. Участок под строительство выбрали на склоне холма, что позволило обеспечить роскошный вид на окружающие пейзажи.