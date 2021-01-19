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среда, 20 января 2021 13:18

Современная спальня: показали особенности стиля в новом году
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Интерьер 2021: виды дизайна современной спальни
Фото: remontbp.com
Интерьер 2021: виды дизайна современной спальни
Интерьер 2021: виды дизайна современной спальни
Интерьер 2021: виды дизайна современной спальни
Интерьер 2021: виды дизайна современной спальни

При оформлении спальни следует учитывать все мелочи, начиная от цветового исполнения дизайна и заканчивая покрывалом для кровати.

Понятие "современная спальня" обозначает стилистическое направление интерьера, которое реализует оригинальные дизайнерские идеи. Такая комната одновременно сочетает в себе комфорт и уют, простоту и элегантность. Также должно быть минимум ненужных вещей и максимум пространства.

Что касается аксессуаров и элементов декора, то все предметы должны отличаться функциональностью и соответствовать общей стилистике оформления.

Современный стиль заимствовал и гармонично соединил в себе характерные черты многих видов оформлений. В современной спальне можно смело сочетать натуральные и искусственные материалы, а также использовать для обустройства интерьера предметы различных стилевых направлений.

Колористика современной спальни - естественные и приятные цвета, которые по желанию можно освежить более яркими и контрастными оттенками.

В спальнях с небольшой площадью дизайнеры советуют подчеркнуть общую композицию с помощью нескольких черных предметов. Несмотря на мрачность и глубину, определит форму комнаты и создаст уют. Для больших помещения подобный цвет может использоваться для оформления одной или пары стен. Чередование темных и светлых серых оттенков позволит расширить пространство, а дополнении в виде нескольких ярких деталей создадут очень интересный визуальный эффект.

Использование карамельного, орехового, кофейного или других оттенков бежевой палитры можно назвать наиболее оптимальным решением, ведь эта гамма не только приятно поражает своим разнообразием, но и всегда выглядит нежно и спокойно.

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Многогранные оттенки синего, например, бирюза, сапфир или синий с серым отливом, создадут в спальне какое-то ощущение морской свежести.

Желтые оттенки наполнят комнату солнечным светом и теплом, так актуально для спален, расположенных на северной стороне.

Стиль лофт является одним из самых популярных направлений в дизайне как в домах, так и в барах, офисах. Предметы для него можно сделать своими руками из остатков различных стройматериалов.

В этом нет ничего сложного, ведь этому направлению свойственны простые геометрические формы и минимализм. Главное, чтобы такая мебель вписывалась в дизайн дома и цветовую гамму.

remontbp.com
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