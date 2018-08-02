Советы от профессионалов: как оригинально украсить стены в маленькой комнате

Свои варианты наиболее удачного оформления стен в маленьких комнатах представил дизайнерский сайт Architectural Digest.
1. Поместите на стену большую картину или фото. Это поможет оживить интерьер и задаст помещению особую атмосферу. Подойдет как черно-белое произведение, так и в ярких тонах.
2. Создайте настенную галерею. Сформируйте коллекцию фотографий либо картин, поместив их в простые, минималистские рамки. Стена с таким декором станет акцентной и придаст интерьеру стильный штрих.
3. Украсьте текстильными изделиями. Самый простой вариант — так называемый ковер-картина. Можно также собственноручно создать декоративную композицию из старых шарфов либо других тканевых изделий.
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4. Повесьте на стену зеркало. Зеркальная поверхность отражает свет, помогая расширить маленькое пространство и сделать помещение более светлым. Выбор можно остановить на большом зеркале или отдать предпочтение нескольким маленьким.
5. Нарисовать мурал. Художественная роспись стен сейчас очень популярна. Такой декор помогает не только разбавить однообразный интерьер и создать в помещении особую атмосферу, но и визуально расширить пространство. Главное здесь — выбрать рисунок, который никогда не надоест.
6. Установите настенные полочки. Это будет не только эстетично, но и практично, ведь поместить на них можно мелкие предметы интерьера, которые занимают лишнее место, в частности книги, фото, небольшие скульптуры или другие элементы декора.
7. Вывесите на стену тарелки. Взять можно как сувенирные, так и из красивого столового набора.
8. Повесьте светильники бра. Это поможет получить источник дополнительного света, не занимающий функционального пространства. Остановить выбор лучше на бра необычной формы — будет выглядеть эстетично и добавит в интерьер изюминку.
9. Обустройте настенный сад. Растения помогут оживить интерьер, не занимая при этом место на подоконнике и журнальных столиках. Такой вариант позволит обойтись без громоздких напольных подставок для цветов, которые тоже отнимают много пространства.
10. Украсьте изделиями, выполненными в технике "макраме". Плетеный декор придаст комнате уюта и тепла. Можно купить уже готовые изделия или связать собственноручно.
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Ранее рассказали о трендах интерьеров в 2018 году. Перечень модных в этом году дизайнерских решений составили по итогам парижской выставки в "Maison & Objet" — крупнейшего в мире салона, в котором презентуют свои идеи авторитетные дизайнеры и ведущие дизайнерские компании мира.
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