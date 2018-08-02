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четверг, 02 августа 2018 17:05

Советы от профессионалов: как оригинально украсить стены в маленькой комнате
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Недостаток квадратных метров не помешает сделать интерьер уютным и стильным. Главное — умело подобрать декор для стен. Он поможет заполнить "голое" пространство и добавить в интерьер изюминку.

Свои варианты наиболее удачного оформления стен в маленьких комнатах представил дизайнерский сайт Architectural Digest.

1. Поместите на стену большую картину или фото. Это поможет оживить интерьер и задаст помещению особую атмосферу. Подойдет как черно-белое произведение, так и в ярких тонах.

Автор: architecturaldigest.com
  Вариант создания акцентной стены с использованием картины
Вариант создания акцентной стены с использованием картины

2. Создайте настенную галерею. Сформируйте коллекцию фотографий либо картин, поместив их в простые, минималистские рамки. Стена с таким декором станет акцентной и придаст интерьеру стильный штрих.

Автор: architecturaldigest.com
  Настенная галерея
Настенная галерея

3. Украсьте текстильными изделиями. Самый простой вариант — так называемый ковер-картина. Можно также собственноручно создать декоративную композицию из старых шарфов либо других тканевых изделий.

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Автор: architecturaldigest.com
  Пример ковра-картины
Пример ковра-картины

4. Повесьте на стену зеркало. Зеркальная поверхность отражает свет, помогая расширить маленькое пространство и сделать помещение более светлым. Выбор можно остановить на большом зеркале или отдать предпочтение нескольким маленьким.

Автор: architecturaldigest.com
  Стена, декорированная зеркалом
Стена, декорированная зеркалом

5. Нарисовать мурал. Художественная роспись стен сейчас очень популярна. Такой декор помогает не только разбавить однообразный интерьер и создать в помещении особую атмосферу, но и визуально расширить пространство. Главное здесь — выбрать рисунок, который никогда не надоест.

Автор: architecturaldigest.com
  Вариант мурала
Вариант мурала

6. Установите настенные полочки. Это будет не только эстетично, но и практично, ведь поместить на них можно мелкие предметы интерьера, которые занимают лишнее место, в частности книги, фото, небольшие скульптуры или другие элементы декора.

Автор: nimafadavibeats.com
  Вариант настенных полок
Вариант настенных полок

7. Вывесите на стену тарелки. Взять можно как сувенирные, так и из красивого столового набора.

Автор: architecturaldigest.com
  Идея использования фарфоровых тарелок в качестве декора для стены
Идея использования фарфоровых тарелок в качестве декора для стены

8. Повесьте светильники бра. Это поможет получить источник дополнительного света, не занимающий функционального пространства. Остановить выбор лучше на бра необычной формы — будет выглядеть эстетично и добавит в интерьер изюминку.

Автор: architecturaldigest.com
  Вариант декорирования светильниками бра
Вариант декорирования светильниками бра

9. Обустройте настенный сад. Растения помогут оживить интерьер, не занимая при этом место на подоконнике и журнальных столиках. Такой вариант позволит обойтись без громоздких напольных подставок для цветов, которые тоже отнимают много пространства.

Автор: make-self.net
  Идея для настенного сада
Идея для настенного сада

10. Украсьте изделиями, выполненными в технике "макраме". Плетеный декор придаст комнате уюта и тепла. Можно купить уже готовые изделия или связать собственноручно.

Автор: architecturaldigest.com
  Стена, украшенная плетеным декором
Стена, украшенная плетеным декором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художественная роспись стен входит в моду

Ранее рассказали о трендах интерьеров в 2018 году. Перечень модных в этом году дизайнерских решений составили по итогам парижской выставки в "Maison & Objet" — крупнейшего в мире салона, в котором презентуют свои идеи авторитетные дизайнеры и ведущие дизайнерские компании мира.

architecturaldigest.com
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