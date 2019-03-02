Составили лайфхаки с весенней уборки дома

Приход весны всегда ассоциируется с уборкой и избавлением от лишнего. Простые лайфхаки могут помочь привести ваш дом в порядок быстро и без труда.

1. Как быстро отмыть микроволновку

Поставьте в печи чашку воды с пищевой содой. Дождитесь, пока она закипит. Такая процедура устраняет неприятные запахи и позволяет меньшими усилиями избавиться от грязи, которая налипает на стенках прибора.

Соду можно заменить уксусом и соком лимона.

Автор: goodhousekeeping.com Приход весны всегда ассоциируется с уборкой и избавлением от лишнего

2. Мойте окна, когда нет солнца

Дождитесь пасмурного дня и начните мыть окна с темного стороны квартиры. Солнечные лучи может подсушивать жидкость для мытья раньше, чем вы успеете смыть ее. Поэтому могут оставаться пятна.

Пыль же лучше убирать в солнечный день, когда ее хорошо видно. Двигайтесь по комнате по кругу, начиная с самых высоких точек, приближаясь вниз к полу, чтобы пыль не поднималась снова вверх и не оседала на уже протертых поверхностях.

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3. Как убрать мех животных

Шерсть домашних животных можно легко собрать с помощью резиновых перчаток. Их нужно смочить водой и собрать пух.

4. Вмятины на ковре

Для этого понадобится утюг с паром. Направьте пару на вмятины, повторите процедуру несколько раз. Или положите на эти места ковра кусочки льда. Когда они растают, надо "расчесать" ковер в нужном направлении. Вода заставляет ткань возвращаться к первоначальной форме.

5. Удаление следов с дощечки для резки

Если думаете, что следы от овощей на доске вечные, это не так. Обработайте рабочую поверхность соком лимона, затем промойте с солью или снова с пищевой содой.

6. Чистка нержавеющих поверхностей

Чтобы стальные поверхности снова сияли, смешайте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды и четверть чашки горячей воды. Потрите этим раствором поверхность и смойте только чистой горячей водой и мгновенно вытирайте насухо.

7. Подставка для ножей

Остатки пищи обязательно нужно удалять с подставки для ножей, чтобы не разводить вредные бактерии. Однако препятствия создают очень узкие отверстия. Фен поможет с ними справиться.

Автор: Канал Україна Приход весны всегда ассоциируется с уборкой и избавлением от лишнего

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8. Вентиляционные решетки

Лучше всего чистить их мягкими щетками со щетиной. Фильтры для кондиционеров могут потребовать мытья, но в этом случае лучше прочитать инструкцию от устройства.

9. Как освежить раковину

Чтобы избежать неприятного запаха, пропустите через сливное отверстие несколько шкурок лимона и промойте холодной водой.

Большинство декоративных растений не только украшают своим зелеными листьями дом, но и положительно влияют на микроклимат в доме. В частности, некоторые из них очищают воздух.