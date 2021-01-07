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среда, 13 января 2021 11:05

Сказочный дом Хоббита продают посреди леса

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Впечатляющий дом в стиле "Хоббита" продают от 220 000 долларов. Его построили в американском штате Вермонт посреди леса.

Автор: nypost.com
  Сказочный дом в леса выглядит впечатляюще
Сказочный дом в леса выглядит впечатляюще

Это уникальное жилье производит большое впечатление. Его украшают средневековые купола и лепнина.

Это сказочный дом с несколькими открытыми комнатами, мансардными окнами, огромной деревянной ванной, старинным обеденным столом и прекрасным изголовьем вишневого кровати, грубо обтесанными гранитными полами и стенами.

Дом, окруженный соснами, внутри и снаружи покрыт смесью грязи и цемента.

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Дом директора McDonald's Рея Кока выставили на продажу. Именно в этом ранчо в Калифорнии является испытательная кухня, где создавались новые блюда и идеи. Теперь жилье может купить любой за 29 млн долларов.

nypost.com
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