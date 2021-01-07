Сказочный дом Хоббита продают посреди леса

Впечатляющий дом в стиле "Хоббита" продают от 220 000 долларов. Его построили в американском штате Вермонт посреди леса.
Это уникальное жилье производит большое впечатление. Его украшают средневековые купола и лепнина.
Это сказочный дом с несколькими открытыми комнатами, мансардными окнами, огромной деревянной ванной, старинным обеденным столом и прекрасным изголовьем вишневого кровати, грубо обтесанными гранитными полами и стенами.
Дом, окруженный соснами, внутри и снаружи покрыт смесью грязи и цемента.
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Дом директора McDonald's Рея Кока выставили на продажу. Именно в этом ранчо в Калифорнии является испытательная кухня, где создавались новые блюда и идеи. Теперь жилье может купить любой за 29 млн долларов.
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