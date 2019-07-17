Сказочные ворота: 20 вариантов оригинально украсить двор

Фото: home-ideas.com.ua

К производству ворот есть особые требования, касающиеся прочности, пропускной способности, используемые и систем безопасности.

Благодаря огромному количеству доступных материалов, варианты исполнения ворот и калиток могут быть самыми разными: кованые, металлические, из дерева, из фигурной вырезкой, одно или двустворчатые.

Чтобы лучше представить, как такие конструкции впишутся в экстерьер вашего участка, предлагаем ознакомиться с фотогалереей. В ней собраны фотографии ворот и калиток самых разных типов, оформление и конфигураций.

Трендом этого года является откатные ворота. Они могут быть механическими, открывающиеся вручную или с автоматическим открытием с пульта. Они экономят внутренние и внешние пространство, однако для них требуется боковое пространство вдоль забора.

Поэтому распашные ворота отошли на второй план.

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В голландском городе Утрехт украсили автобусные остановки. Там на 316 крышах обустроили своеобразные газоны. В Нидерландах 358 видов пчел, большая часть которых находятся под угрозой исчезновения. Для борьбы с этим превратили автобусные остановки в безопасные для пчел места с растениями.