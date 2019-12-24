Сказочные лестницы: впечатляющие идеи новогоднего декора

Фото: idei-dekoru.com

В дома к Новому году декорировать можно не только елку, но и двери окно и лестницы. Именно о последней вещь часто забывают. И зря. Этот декор сразу выделяется среди другого. Он добавляет шика и нарядность комнате.

Красиво будет, если повесить на лестнице пожелания для гостей. Или положить яркие коробки с подарками.

Украшение не должно повлиять на технику безопасности, то есть не создавать препятствий при перемещении по лестнице.

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Для украшения лестницы понадобятся еловые ветви, шары, снежинки, банты, носки для подарков, искусственные цветы и гирлянды.

Шелковые ленты, завязанные в пышный бант вместе с елочными игрушками, придадут лестнице роскоши.

Новогодние композиции добавляют дома особую атмосферу, а обычный обед или ужин превращают в праздничное застолье. Такую композицию можно сделать своими руками. Есть много красивых идей и фото. Для ее создания понадобятся шишки, елочные шарики, несколько веток елки, кружочки подсушенных апельсинов, свечи, цветные ленты, снежинки, искусственные цветы, фигурки деда мороза или крысы.