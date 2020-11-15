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понедельник, 16 ноября 2020 09:10

Сказочную многоэтажку для аренды построили посреди леса
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Необычные здания: поляки закончили сказочную многоэтажку в лесу
Фото: homedit.com
Необычные здания: поляки закончили сказочную многоэтажку в лесу
Необычные здания: поляки закончили сказочную многоэтажку в лесу
Необычные здания: поляки закончили сказочную многоэтажку в лесу
Необычные здания: поляки закончили сказочную многоэтажку в лесу

В польском городе Карпаче возвели два уникальных многоквартирных дома. Они одновременно новые и стильные, но и не выбиваются из лона природы.

В одной из построек размещено 8 квартир, а в другой - 7 квартир, которые можно арендовать с подземным гаражом.

Об этом пишет Нomedit.

Эти большие дома с двускатными крышами и современным дизайном имеют намеком на сельский шарм. Дизайн вдохновлен деревянными горными домами.

Одной из главных целей проекта было заставить эти две структуры выглядеть естественно в этом ландшафте. Внешний вид определяется светлыми и землистыми цветами и естественными фактурами.

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Два нижних этажа облицованы камнем, что придает конструкциям крепких цоколей, тогда как верхние уровни - деревом, имеет более светлый вид.

Кровли и верхние фасады сделаны из тех же материалов, которые обеспечивают плавный переход. Квартиры имеют большие окна и имеют действительно прекрасный вид на лес на восток и горы и Национальный парк на юг и запад.

На окраине Вильнюса в районе Регионального парка архитекторы закончили необычный проект. Они оживили заброшенное здание, сохраняя особенности живописного уникального ландшафта

Вместе с основным домом переделать и кладовую. Она находится ниже холма и связана мостовой из каменного щебня.

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