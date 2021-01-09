Шикарная вилла: показали уютное жилье с размахом

Фото: archdaily.com

В пригороде Сиэтла в штате Вашингтон построили особняк правильной формы с прямыми углами. Несмотря на такую ​​простую форму, дом впечатляет.

Современные лаконичные интерьеры со стеклянными стенами непросто сделать достаточно уютными, но дизайнерам из студии Heliotrope это удалось.

Благодаря камина и изящным мебели дизайнеры смогли создать приятную атмосферу домашнего очага. А еще у дома просто прекрасный внутренний двор с ухоженным газоном.

Дизайнеры разместили спальни на верхнем этаже, обеспечивая постоянный шикарный смотровая площадка. Формально три этажа смещаются, а не аккуратно складываются друг на друга. Эта стратегия уменьшает видимый масштаб дома, обеспечивает впечатляющий опыт покрытого входа и создает террасу на крыше.

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Благодаря насаженным деревьям и кустарникам в дизайне выглядит прочную связь с природой как с входа, так и с верхнего этажа.

Такая смелая современность здания соответствуют контексту района, богатом замечательными примерами стильной архитектуры середины века.

Любой дом украшает фонтан. Это один из самых эффектных элементов оформления ландшафта, который увлажняет воздух. В жаркие дни у таких "оазисов" будет комфортно и прохладно. Есть различные виды фонтанов. Погружной - специальная насадка, через которую по трубопроводу подается вода. Он устанавливается внутри водоема и берет с него воду с помощью специальной помпы.