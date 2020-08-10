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понедельник, 17 августа 2020 14:40

Серый в интерьере: как элегантно совместить цвета
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Фото: ua.4room.ua

Серый цвет интерьера - основной цвет стилей дизайна минимализма и хай-тек. А в последнее время популярность набирает тенденция на использование серого в качестве базового цвета. На его контрасте четко будут выделяться яркие предметы интерьера.

Сочетайте между собой светлые с темными оттенками, чтобы они дополняли друг друга и раскрывались, именно этим вы сможете добиться мягкой и уютной атмосферы всего пространства.

Серый считается цветом сдержанности и хладнокровия, стабильности и прогресса, возможно потому серый также выступает главным цветом космической тематики. Серый соединяет в себе две противоположности, два цвета - черный и белый, уравновешивает их, выступая медиатором их контраста.

Серый выбирают реалисты, люди, четко направлены к достижению своих целей и реализации своих стратегий без всякого драматизма, ориентированные главным образом на успех в бизнесе.

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Одно из самых эффектных, красивых и чувственных сообщений - серо-фиолетовый. Причем это касается любых оттенков фиолетового - от нежной лаванды и сирени к темному пурпура.

Например, три стены сделать серыми, а четвертую оформить как акцентную фиолетовыми обоями. Фиолетовые шторы, ярко-сиреневый абажур и другие предметы интерьера в фиолетовом цвете поддержат тональность акцентной стены и сделают интерьер гармоничным.

Мебель для серо-фиолетового интерьера может быть в цвете дерева или в черном, серебристом, белом.

Сочетание серого с ярким фиолетовым подходит для гостиной, кухни, ванной. Серый с нежной сиренью или лавандой может быть выбран для спальни взрослых или для комнаты девочки. А можно и наоборот: нежный сиреневый оставить для гостиной, а серую спальню украсить сочным фиолетовым. В любом случае результат будет великолепным!

Чуть более мягким является сочетание серого цвета с розовым. Такая комбинация делает помещение женственным.

Пастельные цвета в дизайне интерьера создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек.

Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.

domfront.ru
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