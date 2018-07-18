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среда, 18 июля 2018 16:45

Селена Гомес выставила на продажу роскошный дом
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Бунгало Studio City
Фото: amlu.com
Бунгало Studio City
Бунгало Studio City
Бунгало Studio City
Бунгало Studio City

Американская поп-звезда Селена Гомес продает свое калифорнийское бунгало Studio City. Дом певица оценила в 2,79 млн долларов. Это почти на 550 тысяч больше, чем сумма, которую знаменитость в свое время отдала за него. Пишет pagesix.com.

Бунгало Studio City Гомес приобрела только в прошлом году. На тот момент стоимость его составляла 2,249 млн долларов.

Выставленное на продажу жилье имеет 4 спальни, 3 ванные комнаты, кухню открытого типа, столовую, уютную гостиную, библиотеку с камином и отдельное помещение для занятий музыкой.

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На заднем дворе дома звезды обустроена летняя кухня, зона отдыха и бассейн. От посторонних глаз коттедж полностью закрывает высокая живая изгородь.

Ранее рассказали, что Шакира продает шикарный особняк в Майами-Бич. За дом с шестью спальнями, просторной гостиной, домашним кинотеатром, бильярдной, кальянной, бассейном и собственным причалом в заливе Бискейн певица запрашивает 12 млн долларов.

pagesix.com
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