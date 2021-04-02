Самые свежие тренды освещения интерьера в 2021 году

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Новинки в интерьере касаются не только оформления стен или пола, но и освещения. Базовые черный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов является беспроигрышным вариантом.

Здесь следует обратить внимание на наличие оконных проемов и расположения самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время. Из-за попадания минимального количества солнечного света, а также в зависимости от функционального назначения, иногда в таких комнатах есть необходимость использовать подсветку даже днем.

Комнаты с расположением окон в южном направлении большее количество времени купаются в лучах солнца, поэтому в этом случае достаточно использовать искусственное освещение только в темное время суток.

В 2021 году в моде природные материалы - дерево, бамбук, стекло или различные ткани. Поэтому при выборе осветительных приборов дизайнеры рекомендуют обратить внимание на изделия такого качества. Например, торшер с листьями, бра с плафоном в виде цветка или люстра с "веточек".

Рациональное использование пространства и минимализм, проявившие себя во многих направлениях, не могли не затронуть освещения. Поэтому простота форм, лаконичность и отсутствие лишних деталей в люстрах или светильниках в этом году на пике популярности.

Подобное предложение обязательно придется по вкусу желающим дополнить интерьер той или иной комнаты необычным и привлекает внимание предметом, который возьмет на себя роль акцента и превратит весь интерьер. Это прекрасная возможность отступить от всех правил и создать неповторимую атмосферу. Главное соблюсти баланс между дизайнерским изобретением и сдержанностью общего оформления.

Всевозможные детали и вкрапления из латуни уже давно проявили себя с лучшей стороны в сантехнике, вазах, часах и других аксессуарах, поэтому дизайнеры с активностью применяют подобный сплав в дизайне осветительных приборов. Такое дополнение на люстре или светильнике выглядит гораздо интереснее любого металла и наполняет пространство теплом.

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Светильники в виде шаров успешно закрепилась в списке трендов для 2021 года. Они могут изготавливаться из прозрачных, полупрозрачных или полностью непрозрачных материалов. Очень красиво и оригинально смотрятся изделия из комбинированных материалов или прозрачные светильники с лампами круглой формы. Используются подобные "пули" в дизайне бра, люстр и других видов светильников.

Точечные светильники прекрасно подчеркивают некоторые детали и создают иллюзию "света с потолка" или эффект "звездного неба".

Во время карантина многие вынужден работать дома. Теоретически можно работать на диване или на кухне, однако это не подходит на длительную перспективу. Чтобы это было максимально удобно, стоит обустроить рабочий уголок. Стол не должен быть слишком маленьким. У него повесить полки для хранения необходимых мелочей и доску для планирования.