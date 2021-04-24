Роскошное жилье с внутренним двором идеальное для жизни и отдыха

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В Индии архитекторы закончили дом со внутренним двориком. Хозяева назвали это место сердцем дома. Для одних он становится расслабляющим пространством, а для других - игровой площадкой. При входе в него есть дорожка с фонтанами и просторная веранда.

Это позволяет получать достаточно света и вентиляции в дом в течение дня.

Дом разделен на две функциональные сектора. В одном есть три спальни, домашний кинотеатр и большую гостиную с расширенным балконом.

В другом размещены спальни хозяев и гостевые. Из них открывается вид на огромную поляну. С другой стороны есть кухня и большая столовая зона для сбора гостей.

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Тренажерный зал расположен позади дома на газоне, что делает его здоровым местом для занятий на свежем воздухе.

Два этажа дома соединены круговыми лестницами, у подножия которых - пруд с лотосом. Он украшает весь первый этаж. А большое мансардное окно вверху придает ощущение открытости.

Бразильская вилла имеет столь впечатляющий вид, что может стать мечтой многих. Она имеет площадь 320 м² и расположена в городе Вила Беатрис. Владельцы жилья к дизайнерам поставили несколько требований: увеличение и интеграция пространства, естественный свет, преобразования крыши на садовом террасе.