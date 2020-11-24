Роскошь впечатляет: показали дом с удивительным пейзажем

Фото: archdaily.com

В Перу построили впечатляющее жилье. Оно одновременно скромное и шикарное. Фасад прост и удобен. Но вот дизайн внутри удобный и благородный.

У владельца есть два участка, где и стоит дом. Его одна сторона выходит на море, вторая - на улицу. Поэтому там можно и отдохнуть и не чувствовать себя оторванным от цивилизации.

С одной стороны фасад с главным входом является закрытым через небольшое окно. Их достаточно для обеспечения вентиляции и естественного освещения.

В доме есть парковка на 6 машин, прихожая, ванная комната, прачечная, гостиная, терраса, столовая, кухня, большая спальня и 4 гостевые.

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Особенно удивительна здесь терраса с гостинной комнатой и зоной для барбекю. Там можно загорать, плавать в бассейне и играть с детьми на внутреннем дворике.

В Лос-Анджелесе выставили на продажу за 1млн долларов коттедж с ногами паука. Так кажется из-за особой каркасную форму архитектуры. Дом расположен на юго-восток от центра Лос-Анджелеса и расположен во дворе площадью 1,6 га.