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понедельник, 22 февраля 2021 02:28

Роскошь среди снега: родные места поражает
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Фото: homedit.com

Деревянный семейный дом на крутом холме в Фарштадандене в Норвегии поражает простотой и замыслом. Он покоряет своим ощущениям естественности, светом и легкостью.

Из его окон открывается вид, где можно подумать и отдохнуть.

Строение спроектировали так, чтобы минимизировать размер бетонного фундамента и обеспечить вид в сторону фьорда. Там 3 деревянные этажи и большие окна. Этим напоминают старинные шкафы.

Во внутренней части первого этажа открывается пятиметровое подсобное помещение для игр на батуте и с мячом. Эта часть должна быть хорошо освещена по вечерам и зимой.

Остальные функции здания распределены на трех верхних этажах и террасе на крыше. На первом этаже есть гардеробная, прачечная, две спальни. Лестницы на этот уровень, а также пола в гардеробе выполнены из дуба, обеспечивает хорошую износостойкость в том месте, где вы носите обувь. Лестница, ведущая наверх, сделана из сосны, по которой легко ходить босиком. Первый этаж выполнен в виде каркаса, а два верхних этажа - из бруса.

Над цокольным этажом расположены две детские спальни и ванная комната. На первом этаже над ними находится гостиная двойной высоты, она сопряжена с библиотекой и кухней в задней части дома. Кухня расширяется в зимний сад, выходящий на отдельный участок. Главная спальня расположена на верхнем этаже над кухней и библиотекой. .

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Окно на восток в гостиной имеет ящик для цветов снаружи на защищенной стороне здания. Гостиная имеет двойную высоту и служит одновременно банкетным залом, а также улавливает и накапливает солнечную энергию в дневное время.

На третьем этаже есть балкон "Ромео и Джульетта", что ведет в гостиную для домашних постановок. Из галереи можно пройти на террасу на крыше, где можно увидеть вечернее солнце, звездное небо и северное сияние.

В американском Риверхенди, штат Нью-Йорк, продают дом, напечатанный на 3D-принтере.

Его стоимость - $ 299 999. Жилая площадь дома - 130 кв м. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж.

homedit.com
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