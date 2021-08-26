Римские шторы для дома. Особенности выбора (PR)

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 774
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 531
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 900
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1674
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1323
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14157
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
11
15
5
11
14
Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере
Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере
Как не попасть на деньги: что нужно продумать заранее в интерьере спальни
Как не попасть на деньги: что нужно продумать заранее в интерьере спальни
На грани фантастики: ресторан дополнили впечатляющими светом и сооружениями
На грани фантастики: ресторан дополнили впечатляющими светом и сооружениями
Сахарный завод превратили в стильное жилье: яркие фото
Сахарный завод превратили в стильное жилье: яркие фото
Траволта продал роскошный дом, который напоминает смерть
Траволта продал роскошный дом, который напоминает смерть
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1179
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 990
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1575
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 441
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 12:35

Римские шторы для дома. Особенности выбора (PR)

  Комментировать
  Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор
Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

Римские шторы стали неотъемлемой частью интерьера домов. Они практичны, красивы и просты в использовании.

По своей конструкции римские шторы - это тканевое полотно, в котором есть специальные вставки на одинаковом друг от друга расстояние. Благодаря им при складывании шторы образуются красивые складки, а при закрытом состоянии они практически незаметны.

Какие преимущества римских штор?

1. Очень красивые, стильные и современные. Можно подобрать под любой интерьер;
2. Просто устанавливать нужную длину штор. Тем самым вы можете регулировать попадание солнечных лучей и обзор видимости из окон;
3. Практичны в использовании. Легко монтировать, снимать, мыть;
4. Компактные - за счёт своей конструкции не занимают много пространства. Очень актуально при установке в маленьком помещении;
5. Отличная защита от солнечных лучей и посторонних взглядов;
6. Сделаны из безопасных и качественных материалов.

  Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор
Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

На что обратить внимание при выборе римских штор?

Римские шторы активно используются в интерьере разных помещений и радуют потребителей разнообразием выбора. Чтобы правильно подобрать римские шторы нужно не только точно провести замеры, но и выбрать подходящий материал полотна и дизайн. Для этого рекомендуем:

1. Римские шторы для балкона - выбирайте более плотные ткани для штор. Это поможет минимизировать попадание солнечных лучей. Можно использовать однотонные ткани для более сдержанного дизайна или с ярким оттенком или принтом, чтобы сделать акцент.

2. Выбирайте римские шторы в детскую из натуральных материалов. Также чтобы разнообразить интерьер в детской можно использовать фотопечать на римских шторах, ребёнок будет в восторге от того, что своего любимого героя из мультфильма сможет увидеть в своей комнате.

3. Римская штора на кухню. Выбирайте шторы из более прочного материала и простого в уходе. Лучше выбирать полотна из пылеотталкивающей и водоотталкивающей ткани;

4. Римские шторы в спальню. Отдайте предпочтение шторам из более плотного материала, который не будет пропускать солнечные лучи днём и огни фонарей вечернего города ночью. Это позволит создать уютную и спокойную атмосферу в вашей комнате. Также очень гармонично смотрятся римские шторы в спальне из однотонных полотен;

5. Римские шторы в зал. Разнообразие материалов позволит вам оформить окна в зале на любой вкус. Это могут быть простые однотонные из легких тканей шторы, а могут быть яркие из более плотного материала. Для создания эффекта лёгкости можно использовать римские шторы в сочетании с тюлями;

6. Римские шторы в офис. Придадут солидности и комфорта. Лучше выбирать шторы однотонные и с простым дизайном, чтобы они не отвлекали на себя внимание. Также можно сделать фотопечать логотипа компании на шторах, что сделает ваш офис ещё более стильным.

  Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор
Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

Где купить римские шторы?

Компания Alser.ua предлагает более 20 000 видов тканей и 10 видов карнизов. Также можно воспользоваться бесплатной услугой выезда специалиста для замера и бесплатной услугой дизайнера. Вам сделают бесплатную консультацию и помогут с выбором римских штор.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Римские шторы для дома. Особенности выбора (PR)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Экс-чиновницу нашли с простреленной головой

Воскресенье сделали рабочим днем

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Свежесть сала определяют спичкой: интересные факты о популярном продукте

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 8451
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 6120
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4572
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 2952
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 2934
Дом
Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере
Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере
11
 Просмотров: 432
Как не попасть на деньги: что нужно продумать заранее в интерьере спальни
Как не попасть на деньги: что нужно продумать заранее в интерьере спальни
15
 Просмотров: 297
Образцовая квартира для холостяка – там, где не ступала женская нога
Образцовая квартира для холостяка – там, где не ступала женская нога Просмотров: 45
На грани фантастики: ресторан дополнили впечатляющими светом и сооружениями
На грани фантастики: ресторан дополнили впечатляющими светом и сооружениями
5
 Просмотров: 324
Сахарный завод превратили в стильное жилье: яркие фото
Сахарный завод превратили в стильное жилье: яркие фото
11
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
2
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
Голосов: 302
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть