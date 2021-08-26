Римские шторы для дома. Особенности выбора (PR)

Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

Римские шторы стали неотъемлемой частью интерьера домов. Они практичны, красивы и просты в использовании.

По своей конструкции римские шторы - это тканевое полотно, в котором есть специальные вставки на одинаковом друг от друга расстояние. Благодаря им при складывании шторы образуются красивые складки, а при закрытом состоянии они практически незаметны.

Какие преимущества римских штор?

1. Очень красивые, стильные и современные. Можно подобрать под любой интерьер;

2. Просто устанавливать нужную длину штор. Тем самым вы можете регулировать попадание солнечных лучей и обзор видимости из окон;

3. Практичны в использовании. Легко монтировать, снимать, мыть;

4. Компактные - за счёт своей конструкции не занимают много пространства. Очень актуально при установке в маленьком помещении;

5. Отличная защита от солнечных лучей и посторонних взглядов;

6. Сделаны из безопасных и качественных материалов.

Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

На что обратить внимание при выборе римских штор?

Римские шторы активно используются в интерьере разных помещений и радуют потребителей разнообразием выбора. Чтобы правильно подобрать римские шторы нужно не только точно провести замеры, но и выбрать подходящий материал полотна и дизайн. Для этого рекомендуем:

1. Римские шторы для балкона - выбирайте более плотные ткани для штор. Это поможет минимизировать попадание солнечных лучей. Можно использовать однотонные ткани для более сдержанного дизайна или с ярким оттенком или принтом, чтобы сделать акцент.

2. Выбирайте римские шторы в детскую из натуральных материалов. Также чтобы разнообразить интерьер в детской можно использовать фотопечать на римских шторах, ребёнок будет в восторге от того, что своего любимого героя из мультфильма сможет увидеть в своей комнате.

3. Римская штора на кухню. Выбирайте шторы из более прочного материала и простого в уходе. Лучше выбирать полотна из пылеотталкивающей и водоотталкивающей ткани;

4. Римские шторы в спальню. Отдайте предпочтение шторам из более плотного материала, который не будет пропускать солнечные лучи днём и огни фонарей вечернего города ночью. Это позволит создать уютную и спокойную атмосферу в вашей комнате. Также очень гармонично смотрятся римские шторы в спальне из однотонных полотен;

5. Римские шторы в зал. Разнообразие материалов позволит вам оформить окна в зале на любой вкус. Это могут быть простые однотонные из легких тканей шторы, а могут быть яркие из более плотного материала. Для создания эффекта лёгкости можно использовать римские шторы в сочетании с тюлями;

6. Римские шторы в офис. Придадут солидности и комфорта. Лучше выбирать шторы однотонные и с простым дизайном, чтобы они не отвлекали на себя внимание. Также можно сделать фотопечать логотипа компании на шторах, что сделает ваш офис ещё более стильным.

Alser.ua предлагает бесплатную консультацию по подбору римских штор

Где купить римские шторы?

Компания Alser.ua предлагает более 20 000 видов тканей и 10 видов карнизов. Также можно воспользоваться бесплатной услугой выезда специалиста для замера и бесплатной услугой дизайнера. Вам сделают бесплатную консультацию и помогут с выбором римских штор.