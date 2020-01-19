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Разрушаем стереотипы: голубая кухня поражает уютом
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Фото: zhurnal-lady.com

Голубая кухня - удачное решение для солнечной комнаты. Главное свойство этого цвета - способность создавать атмосферу покоя, при этом освежая интерьер.

Голубой цвет, как и зеленый, является коротковолновым. То есть, глаза на нем отдыхают.

Также он предоставляет одновременно и успокаивающее действие: снижает аппетит, снижает давление, благотворно влияет на настроение и нервную систему, и, вместе с тем, способствует концентрации внимания, развивает креативное мышление. Из этих свойств следует, что голубой интерьер особенно подходит людям, которые следят за питанием.

Голубой в отличие от синего не утяжеляет предметы и не съедает пространство. Это краски неба и воды, а потому они сочетаются почти со всеми цветами радуги. Больше всего с зеленым и синим. Чтобы избежать меланхолического состояния, стоит оттенки сбалансировать. Например, голубые обои на стенах, дополнить интерьер желтыми, красными, ярко-розовыми, оранжевыми мебелью.

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Еще один верный способ добавить тепла и уюта - использовать много теплых природных материалов. То есть столовая текстиль, ковры и шторы из натуральных тканей, деревянная мебель. Если кухня маленькая, то светло-голубой или светлый серо-голубой - лучший тон краски для стен или обоев. Они визуально увеличивают пространство и не "гасят" естественное освещение.

Интерьер во французском стиле выглядит изысканно и оригинально. Его смело можно назвать неповторимым.

Обычно, французские квартиры пространстве с минимумом проходных комнат. Имеют окна от пола и комнаты с высокими потолками.

Несмотря на сильное различие способов обработки поверхностей, разнообразие мебели их объединяет чувство особого вкуса, удобство и роскошная простота. Французский стиль имеет множество нюансов и оттенков. Один из которых - это прованский стиль. Но он больше подходит для оформления загородных домов. Мы же рассмотрим городской вариант - французский стиль в интерьере квартиры.

idei-dekoru.com
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