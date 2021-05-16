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суббота, 29 мая 2021 02:28

Пять хитростей дизайнеров как совместить кухню с гостиной
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Фото: meblewiki.com

Существуют дизайнерские приемы, с помощью которых можно скрыть зону кухни. Такое сочетание позволяет визуально увеличить пространство помещения и сделать его более эксклюзивным.

Если вы все-таки решились на перепланировку, в первую очередь вам нужно получить разрешение на снос стены и продумать дизайн. Дизайн такой кухни-гостиной может быть достаточно разнообразным.

Главное преимущество такой перепланировки получения просторной, светлой комнаты вместо двух малых. Это удобнее для посиделок с друзьями. Так можно одновременно готовить закуски и общаться с гостями. Не нужно будет бегать с тарелками и чайниками из кухни в гостиную, все значительно упрощается.

Перепланировка позволит сэкономить на приобретении второго телевизора, вы можете купить один большой вместо двух маленьких. Также вам будет проще ухаживать за малышами, играющими в гостиной, а вы в это время можете заниматься своими делами на кухне.

Дизайнерские хитрости для кухни-гостиной

1. Чтобы "отделить" совмещенную кухню с гостиной лучше сделать двухуровневый потолок и использовать на кухне плитку или линолеум контрастного оттенка.

2. Создать эффект единого пространства поможет сочетание цветовых решений. Можно сделать фасады кухни и стены одного цвета. Другой вариант - выбрать 2-3 основных цвета и повторить их по всему пространству гостиной-кухни или квартиры-студии. Такие решения будут сглаживать резкий переход между зонами в пространстве.

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3. Яркий акцент в пространстве. Это "нечто" должно быть действительно ярким и большим, выбиваться из общего интерьера и привлекать внимание. Это может быть кислотных цветов огромный мягкий уголок в гостиной, яркая картина или современная инсталляция. Присутствие яркого акцента "спрячет" и кухню, и что угодно.

4. Еще один вариант убрать акцент с кухни - это сделать ее островной. На остров со скрытыми системами хранения выносится варочная поверхность и мойка, а вся техника скрывается в линейно построены высокие колонны.

5. Решение "кухня в шкафу" или кухня-ниша

Есть огромное количество различных механизмов и фурнитуры, с помощью которых можно сконструировать практическую и удобную в эксплуатации систему для сокрытия кухни в нужный момент. Это может быть система по принципу "шкаф-купе", когда выезжают двери полностью скрывает кухню и столешницу или дверцы закрываются по принципу ширмы.

В современных интерьерах ценят сдержанность с нотками изысканности. Ее можно достичь с помощью молдингов. Это профильная планка, которая выполняет роль рамки, плинтуса или декоративного элемента.

Всю квартиру они выдержали в зеленых, серых и бежевых цветах. А яркие акценты разбавляют интерьер для привлечения внимания. В кухне-гостиной таковы оранжевые обеденные стулья. Кухня наоборот выполнена в спокойной гамме с деревянными элементами.

uutvdome.ru
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