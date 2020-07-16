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понедельник, 03 августа 2020 11:10

Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу
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Фото: homedit.com

На полуострове Тибурон в Калифорнии построили необычное жилье на обрыве.

Этот потрясающий современный дом с видом на бухту разработали как энергоэффективный. Смелая архитектура сочетается с естественной палитрой материалов.

Внешние фасад сделали с красного кедра. Добавили большие навесы на крыше и автоматизированные оттенки окон для управления светом и теплом, поступающим в дом.

Он также разработан для того, чтобы воспользоваться естественной вентиляцией, которая возникает вследствие расположения возле бухты.

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Современные линии по всему дому утепленные и смягчены множеством древесных особенностей, например, на стенах распиленные белые дубовые панели.

Стена гостиной создана с известняка, в то время как наверху драматическая серая бетонная стена является доминирующей чертой камина модерна. Акценты декора на всем протяжении подчеркивают правильную ноту блеска в отличие от более темных оттенков комнаты.

Основной общественный жизненное пространство перетекает из одной области в другую. Все объединенное окнами и легким, воздушным чувством. Следуя нейтральной палитры, комната позволяет пейзажа быть центром внимания пространства, а также отложено свет имеет качественный, но ненавязчивый дизайн.

Просторная столовая имеет окна с выходом на бухту. Прозрачная люстра со стеклянными глобусами дополняют дизайн. а не отвлекают взгляд.

Бассейн на даче добавляет роскоши и уюта. Отдых там возможен не только летом. В этом атмосферном месте можно отдыхать круглый год. Поэтому так важно оригинально обустроить место.

Чтобы избежать дрожания от холода, при выходе из бассейна учитывайте местный климат и дует ветер. Это поможет вам выбрать место расположения бассейна.

homedit.com
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