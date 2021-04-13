Просторный дом на крохотном участке: хитрости архитекторов

Фото: archdaily.com

В окрестностях австралийского города Мельбурн построили впечатляющее жилье. У него площадь 117 м². Несмотря на такой небольшой размер дома, он очень удобен. Там есть 3 спальни, 2 ванные комнаты и развлекательная территория в саду.

Владельцы хотели, чтобы он был доступен по цене и комфортный для жизни.

Строительные материалы были тщательно отобраны, чтобы минимизировать негативное влияние на невозобновляемые ресурсы, окружающую среду и здоровье человека, а это создает энерго- и водоефективний, комфортный дом.

Потребность в энергии на отопление и охлаждение этого маленького дома составляет 52% от среднего размера нового дома. Проектные мероприятия этого образца устойчивого проектирования позволили колоссальное сокращение выбросов CO2 на 3,54 т в год.

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По сравнению со средним новым австралийским домом, этот сэкономит питьевую воду на 848 лет для 4 человек и 226 000 долларов на счета за строительство и энергию в течение всей жизни.

Жить можно в самых неожиданных местах. Например, у подножия чилийского вулкана Невадос-де-Чиллан. Так закончили просторный дом с ярко выраженными углами. Они придают зданию крепкого характера. На переднем плане фасада является широкая и толстая терраса.