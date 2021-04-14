Прохладный интерьер придает квартире роскошный вид

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Светлый дизайн делает комнату просторной и благородной. Это доказывает интерьер квартиры в холодной гамме с глянцевыми поверхностями. Заказчики хотели мебель в стиле неоклассики и без массивных деталей.

Квартира была пустой. Только бетонные поверхности с несколькими несущими стенами. Зонирование дизайнеры создавали, ориентируясь на пожелания клиентов и точки монтажа в мокрых зонах.

Дизайнеры пытались добавить в интерьер нотки теплых тонов, которые компенсируют основную холодную гамму.

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На кухне лежит мрамор необычной расцветки, а в главной спальне - розовый оникс, который удачно сочетается с хрусталем.

Светлые кухни очень популярны, потому что выглядят просторными и снимают нервное напряжение. Но белый цвет в качестве основного фона формирует впечатление стерильности. Дизайнеры советуют использовать в качестве альтернативного варианта цвета из палитры слоновая кость или айвори, которые представляют собой хорошее сочетание белого с желтым, розовым, бежевым, персиковым.