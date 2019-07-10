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среда, 10 июля 2019 14:12

Примеры комнат в средиземноморском стиле, наполненных атмосферой уюта
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Комнаты в средиземноморском стиле привлекают атмосферой спокойствия и умиротворения.
Фото: pinterest.com
Комнаты в средиземноморском стиле привлекают атмосферой спокойствия и умиротворения.
Комнаты в средиземноморском стиле привлекают атмосферой спокойствия и умиротворения.
Комнаты в средиземноморском стиле привлекают атмосферой спокойствия и умиротворения.
Комнаты в средиземноморском стиле привлекают атмосферой спокойствия и умиротворения.

Средиземноморский стиль сочетает в себе традиции стран северного побережья Средиземного моря, в частности Испании, Греции, Италии. Перекликается с рустикальным стилем, допускает вкрапления арабских мотивов.

Для средиземноморского стиля характерно использование имеющихся в природе оттенков, натуральных материалов, природных грубоватых текстур. Типичным является большое количество живых растений и текстиля. Одобряется присутствие в интерьере мозаики. Ею украшают стены, пол, мебель и аксессуары. Пишет Impressive Interior Design.

Основными в цветовой палитре средиземноморского стиля являются морские оттенки и цвета неба. Среди фаворитов также бежевый и теплые терракотовые тона.

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Мебель для комнаты в средиземноморском стиле нужна деревянная или кованая. Последняя может быть с ажурными узорами. В качестве декора подойдут кованые подсвечники, керамика, бронзовые статуэтки, изделия из резного дерева, картины, марокканские фонари. Выполнять декоративную функцию в средиземноморском интерьере могут также "голые" деревянные балки на потолке. Пол обычно покрывают ковром.

Окна в комнате, оформленной в средиземноморском стиле, рекомендуется украсить шторами из легких натуральных тканей. Желательно белыми или кремовыми. Темные оттенки можно подобрать для просторных помещений.

Рустикальный стиль предусматривает создание лаконичного интерьера с элементами экодизайна. С виду он прост и грубоват. Несмотря на это, способен превратить жилище в средоточие семейного тепла и уюта.

impressiveinteriordesign.com
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