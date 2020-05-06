Прихожая со вкусом: как стильно украсить комнату

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Часто важность прихожей недооценивают за небольших размеров. Его оформлению же стоит уделять внимание, ведь именно здесь встречают гостей. Поэтому дизайн обязательно должен соответствовать всему интерьеру жилья.

Оформление стен в прихожей - не самое главное в визуальном восприятии данного помещения. Многие наносят краску или клеят обои. Считается, что это самое популярное и простое решение.

Специальный облицовочный камень достаточно часто используют в оформлении прихожей. Им не обязательно покрывать всю стену. Достаточно всего лишь разместить в одном из углов, между дверью или сразу же у входной двери. Это позволит сделать акцент в интерьере, который точно не останется без внимания ваших гостей.

Кирпичная кладка уже стала настоящим трендом. Такой выглядит дизайн помещения современно, независимо от цветового решения. Классический коричневый цвет кирпича больше подходит для просторной прихожей, а белый кирпич - идеальный вариант для маленького помещения.

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Стены покрывают вагонкой, имея длительный срок эксплуатации и неприхотлива в уходе. Что касается стеновых панелей МДФ, то они имеет большое разнообразие по цвету и фактуре.

Красиво выглядят живописные панно или рамки с фотографиями. Причем это вовсе не обязательно должны быть личные фото. Можно использовать важные для вас картины в одинаковом стиле, триптих и многие другие варианты. Очень хорошо смотрятся композиции, состоящие из широких и узких рамок. Крепить их нужно на разной высоте, не симметрично.

Сегодня дизайнеры отходят от уже привычной белой потолка. При создании интерьеров в ход идут оригинальные мотивы и элементы. Потолок может быть резная, тканевая или геометр фигур. Такое решение уместно, чтобы не выравнивать поверхность потолка. Чего не удастся избежать при окрашивании. Однако даже крашеная потолок может быть не монотонной, если правильно подобрать цвет. Например, серый или черный. Идеально сочетаются со светлыми стенами.