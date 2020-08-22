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воскресенье, 23 августа 2020 02:28

Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
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Сказочное поместье: показали удивительный дом-мечту в Портленде
Фото: homedit.com
Сказочное поместье: показали удивительный дом-мечту в Портленде
Сказочное поместье: показали удивительный дом-мечту в Портленде
Сказочное поместье: показали удивительный дом-мечту в Портленде
Сказочное поместье: показали удивительный дом-мечту в Портленде

В городе Портленд штата Орегон старое помещение 1950-х годов трансформировали в современное со всеми удобствами.

Об этом пишет Нomedit.

Внутри владельцы дома хотели больше пространства, поэтому дизайнеры снесли несколько стен.

Архитектурные детали выделяются благодаря использованию натуральной древесины. Мебель является непринужденной и удобной для отдыха.

Особым акцентом есть большие раздвижные стеклянные двери.

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Неподалеку от обеденного пространства находится уютная гостиная, которая сосредоточена вокруг большого каменного камина. Это лучше всего оценивать в пасмурную дождливую погоду. Весь дизайн выдержан в коричнево-серых тонах благодаря использованию камня и древесины, есть и стильным акцентом.

С красочных акцентов использовали портьеры, подушки и мелкие аксессуары. По всему пространству горшки с растениями радуют глаз и приближает к природе.

В центре гостиной зоны открытой планировки обеденный стол с кожаными креслами занимают центральное место.

Крис Толедо создает миниатюры домов в масштабе 1:12. Для этого пользуется точными планами, чтобы творение полностью соответствовали оригиналу.

При создании своих изделий использует много инструментов, аналогичных инструментов для создания чего полноразмерного, за исключением того, что они были уменьшены.

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