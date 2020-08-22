Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи

В городе Портленд штата Орегон старое помещение 1950-х годов трансформировали в современное со всеми удобствами.
Об этом пишет Нomedit.
Внутри владельцы дома хотели больше пространства, поэтому дизайнеры снесли несколько стен.
Архитектурные детали выделяются благодаря использованию натуральной древесины. Мебель является непринужденной и удобной для отдыха.
Особым акцентом есть большие раздвижные стеклянные двери.
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Неподалеку от обеденного пространства находится уютная гостиная, которая сосредоточена вокруг большого каменного камина. Это лучше всего оценивать в пасмурную дождливую погоду. Весь дизайн выдержан в коричнево-серых тонах благодаря использованию камня и древесины, есть и стильным акцентом.
С красочных акцентов использовали портьеры, подушки и мелкие аксессуары. По всему пространству горшки с растениями радуют глаз и приближает к природе.
В центре гостиной зоны открытой планировки обеденный стол с кожаными креслами занимают центральное место.
Крис Толедо создает миниатюры домов в масштабе 1:12. Для этого пользуется точными планами, чтобы творение полностью соответствовали оригиналу.
При создании своих изделий использует много инструментов, аналогичных инструментов для создания чего полноразмерного, за исключением того, что они были уменьшены.
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