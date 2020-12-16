 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 405
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 270
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1494
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 459
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
13
15
15
15
19
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей
Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей
Японский характер: 15 оригинальных кухонь
Японский характер: 15 оригинальных кухонь
Новогодний интерьер: как мелочами создать праздничное настроение
Новогодний интерьер: как мелочами создать праздничное настроение
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 486
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 198
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4401
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2232
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 11:50

Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну
13

  Комментировать

Интерьер 2020: как выбрать стильные модульные картины
Фото: happymodern.ru
Интерьер 2020: как выбрать стильные модульные картины
Интерьер 2020: как выбрать стильные модульные картины
Интерьер 2020: как выбрать стильные модульные картины
Интерьер 2020: как выбрать стильные модульные картины

Сейчас очень популярны модульные картины. С ними дизайн выглядит эффектным. С этой изюминкой жилье удается наполнить ощущением индивидуальности и неповторимости. Композиции из нескольких элементов не следует использовать для декорирования маленьких комнат, чтобы не перегрузить помещение.

Сам по себе принцип разделения целостного изображения на несколько полотен считается сложным. Нельзя просто повесить модульные картины на стену. Этот вариант декора требует не только тщательного выбора места для шедевра, но и определение целесообразности присутствия избранных полотен в комнате.

Модульные картины отличаются от нескольких разнородных полотен, расположенных рядом, отсутствием рамок и целостностью изображения. В зависимости от расстояния между сегментами полотен создается глубина изображения, его подвижность или статичность.

Первым признаком, что позволяет классифицировать модульные картины, является количество используемых полотен. Диптих композиция из трех элементов, которые являются классическим вариантом модульного изображения. Пенаптих включает в себя четыре сегмента со свободным расположением на стене. Полиптих - пять и более частей целостного изображения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки

Сюжет картины, выбранной для конкретного помещения, должен так или иначе перекликаться с общим стилем комнаты. Например, модульные картины в интерьере гостиной чаще всего выполняются в стиле импрессионизм или арт-модерн.

Классическим вариантом считается размещение полотен на уровне взгляда: для гостиных наиболее приемлемой считается высота в 150 см, а вот для кухни или кабинета стоит остановиться на 100 см.

Спальню можно дополнить спокойными пейзажами или цветочными композициями: в приоритете здесь пастельные оттенки и мягкая техника исполнения. Кухню сделают более домашней модульные картины с цветами или бытовые сюжеты. Для детской комнаты подойдут обычные ребенку изображения, стимулируют фантазию малыша. Мальчикам понравится морской пейзаж с парусником, а девочка обрадуется сказочного замка.

Современные тенденции диктуют моду на все новые и невероятные дизайнерские решения. В английском стиле ценят роскошь, упрощенную до такой степени, чтобы ее могли позволить себе все. Это небанальный вариант оформления стен, хотя и довольно классический. При этом он дарит нам теплоту и уют, что во многих современных материалах просто не учитывается.

happymodern.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 32283
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21329
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 19368
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 14409
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 12672
Дом
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
Винные пробки в интерьере: дизайнерские вещи за копейки
15
 Просмотров: 693
Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей
Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей
15
 Просмотров: 2349
Японский характер: 15 оригинальных кухонь
Японский характер: 15 оригинальных кухонь
15
 Просмотров: 837
Новогодний интерьер: как мелочами создать праздничное настроение
Новогодний интерьер: как мелочами создать праздничное настроение
19
 Просмотров: 10917
Отдых в гостиной: показали диваны для расслабления
Отдых в гостиной: показали диваны для расслабления
14
 Просмотров: 4788
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
Голосов: 252
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть