Последний писк моды: модульные картины подбирают по дизайну

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Сейчас очень популярны модульные картины. С ними дизайн выглядит эффектным. С этой изюминкой жилье удается наполнить ощущением индивидуальности и неповторимости. Композиции из нескольких элементов не следует использовать для декорирования маленьких комнат, чтобы не перегрузить помещение.

Сам по себе принцип разделения целостного изображения на несколько полотен считается сложным. Нельзя просто повесить модульные картины на стену. Этот вариант декора требует не только тщательного выбора места для шедевра, но и определение целесообразности присутствия избранных полотен в комнате.

Модульные картины отличаются от нескольких разнородных полотен, расположенных рядом, отсутствием рамок и целостностью изображения. В зависимости от расстояния между сегментами полотен создается глубина изображения, его подвижность или статичность.

Первым признаком, что позволяет классифицировать модульные картины, является количество используемых полотен. Диптих композиция из трех элементов, которые являются классическим вариантом модульного изображения. Пенаптих включает в себя четыре сегмента со свободным расположением на стене. Полиптих - пять и более частей целостного изображения.

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Сюжет картины, выбранной для конкретного помещения, должен так или иначе перекликаться с общим стилем комнаты. Например, модульные картины в интерьере гостиной чаще всего выполняются в стиле импрессионизм или арт-модерн.

Классическим вариантом считается размещение полотен на уровне взгляда: для гостиных наиболее приемлемой считается высота в 150 см, а вот для кухни или кабинета стоит остановиться на 100 см.

Спальню можно дополнить спокойными пейзажами или цветочными композициями: в приоритете здесь пастельные оттенки и мягкая техника исполнения. Кухню сделают более домашней модульные картины с цветами или бытовые сюжеты. Для детской комнаты подойдут обычные ребенку изображения, стимулируют фантазию малыша. Мальчикам понравится морской пейзаж с парусником, а девочка обрадуется сказочного замка.

Современные тенденции диктуют моду на все новые и невероятные дизайнерские решения. В английском стиле ценят роскошь, упрощенную до такой степени, чтобы ее могли позволить себе все. Это небанальный вариант оформления стен, хотя и довольно классический. При этом он дарит нам теплоту и уют, что во многих современных материалах просто не учитывается.