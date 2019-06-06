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четверг, 06 июня 2019 16:29

Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
32

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Продают имение за млн.
Фото: latimes.com
Продают имение за млн.
Продают имение за млн.
Продают имение за млн.
Продают имение за млн.

В Монтесито штата Калифорния продают роскошное поместье площадью более 8 га. Получить от продажи надеются $65 млн.

На территории поместья находится главное здание, несколько отдельных коттеджей для гостей по две спальни в каждом, конюшня на 20 стойл, ангар для вертолета, четырехместный гараж, сад с декоративным прудом, поля для игры в гольф и поло. Общая площадь жилого пространства охватывает почти 4 тысячи квадратных метров. Всего в поместье 11 спален и 22 ванные. Пишет известное американское издание The Los Angeles Times.

Украшением главного дома являются мраморные колонны, хрустальные люстры, негабаритные драпировки, лепнина, мраморные полы и кессонные потолки с золотой отделкой. В нем 6 спален, 8 ванных, несколько парадных комнат, гостиная, столовая, кухня, кабинет. Также есть винный подвал, 20-местный кинозал, тренажерная, SPA-салон, спортивный бар, сауна, сад на крыше. Снаружи пристроена веранда с выходом к безбортному бассейну длиной 40 метров и лаундж-зоне.

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Похожее на дворец жилье продают по головокружительной цене. Общая площадь его составляет почти 2000 квадратных метров. Есть там входной холл с мраморным полом, 6 спален, 9 ванных, огромная библиотека с высотой потолка 8 метров, гостиная, столовая на 40 человек, оформленная в стиле Версальского дворца, домашний кинотеатр, бассейн с соленой водой, 2 сауны и SPA. В главной спальне встроен секретный бункер.

latimes.com
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Голосов: 1102
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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