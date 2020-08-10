Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты

Фото: realtor.com

В городе Джексон в штате Мичиган на продажу выставили замок за более чем полмиллиона долларов. Сооружение возвели в 1927 году из 500 тонн полевого камня и 300 бочек цемента с помощью девяти рабочих, лошади и крана.

Замок Хельмер назвали в честь своего первого владельца скрипача Макса Хельмера. Он гастролировал по Европе и посетил замки там. Вернувшись, создал для себя дом на основе римского зала V века из Германии.

Об этом пишет Realtor.

Здание несколько раз модернизировали, а также добавили просторный гараж со стороны и баскетбольная площадка. Кроме 18-метровой башни со спиральной лестницей, дом имеет множество каминов, металлические кровли и деревянные полы. Все это раскинулся на 20 гектарах земли

В доме 5 спален, 3 ванные комнаты, кухня и обеденная зона, а также большая гостиная. Интерьер сделан в романском стиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить

Именно этот замок был местом съемок фильма ужасов 1977 "Любовник демона", который рассказал историю о группе подростков, висели вокруг кладбища и ввязывались в священника сатаны, который призывает демона из ада.

Черное здание выглядит сдержанно и стильно. Она хорошо вписывается между деревьями. Похожий дом сделали в Новой Зеландии, напоминающий башню. На первом этаже площадь 47 кв. м., на верхних 34 кв. м. Хозяева хотели дом, чтобы лучше сохранить окружающий пейзаж.