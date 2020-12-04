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пятница, 04 декабря 2020 14:14

Покрывало для спальни: как подобрать текстиль под разные стили
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Как выбрать покрывало для спальни
Фото: remontbp.com
Как выбрать покрывало для спальни
Как выбрать покрывало для спальни
Как выбрать покрывало для спальни
Как выбрать покрывало для спальни

Аксессуары придают комнате шарма и уюта. Покрывало создает неповторимый образ спальни, который привлекает внимание.

Эту деталь интерьера создали для согрева людей. Пока в XVIII веке во Франции в моду начало входить дорогое убранство комнат и распространилось по всему миру. Поэтому покрывало стало украшением кровати.

Материал

Если оно из льна, то подойдет для оформления спальни в экостиле, кантри или прованс. Хлопок идеально подходит для двусторонних моделей, актуальных в теплое время года. Шерстяные и меховые покрывала является прекрасным дополнением скандинавского стиля. Покрывала для кровати из искусственных волокон отлично сочетаются с характером хай-тека. И это список можно продолжать очень долго.

Цвет

Стоит выбирать такой цвет, чтобы подходил под стены. Если многоцветные обои, то покрывало на кровати может дублировать один из имеющихся на них оттенков. В дизайне такое решение называется "вытянуть цвет".

Не менее интересно выглядит выполнения в одном тоне покрывала и спинки кровати. Но следует учитывать, что в таком варианте объемы этого предмета мебели визуально увеличатся, не очень гармонично смотрится в спальнях с маленькой площадью.

Еще одним распространенным приемом можно назвать тандем покрывала и штор. А чтобы однотипный текстиль не делал комнату скучной, можно смешивать оттенки, комбинировать текстуры и разбавлять однотонность узорами.

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Чтобы быстрее определиться с выбором, следует сначала отталкиваться от общего интерьера, учитывать цветовую палитру комнаты. Также не следует забывать о размерах и освещении спальни.

Для французских ноток Прованса приемлемо сочетание нежных узоров на покрывале с принтом на стенах или занавесках. Прекрасным дополнением простоватого, сельского стиля кантри станут рукотворные изделия из лоскутков или текстиль нежных пастельных оттенков.

Для развенчания мифов, дизайнеры взялись активно использовать мешковину в современных интерьерах. Они доказывают, что этот материал бывает не только в сельских домах. Несмотря на примеры из галереи видно, что мешковина хорошо вписывается в шикарные апартаменты.

Невзрачная на вид и жесткая на ощупь ткань очень универсальной и имеет неограниченный творческий потенциал. Грубая фактура привнесет в интерьер утонченности, домашнего уюта и изящной эстетики, построенной на контрасте.

remontbp.com
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