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среда, 03 июля 2019 18:37

По-королевски: роскошное пригородное имение поражает габаритами и богатым интерьером
13

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На рынке недвижимости это имение появилось в прошлом году. Тогда цену имело 0 млн. Недавно было продано за 120 миллионов.
Фото: mansionglobal.com
На рынке недвижимости это имение появилось в прошлом году. Тогда цену имело 0 млн. Недавно было продано за 120 миллионов.
На рынке недвижимости это имение появилось в прошлом году. Тогда цену имело 0 млн. Недавно было продано за 120 миллионов.
На рынке недвижимости это имение появилось в прошлом году. Тогда цену имело 0 млн. Недавно было продано за 120 миллионов.
На рынке недвижимости это имение появилось в прошлом году. Тогда цену имело 0 млн. Недавно было продано за 120 миллионов.

В Беверли-Хиллз за $120 млн продали особняк, построенный в стиле замков французского Ренессанса. Для округа Лос-Анджелес, который славится дорогой недвижимостью, эта сумма стала рекордной.

Построено это имение было в 1991 году. Заказал его Аарон Спеллинг — продюсер популярных американских сериалов "Беверли-Хиллз, 90210", "Все женщины — ведьмы", "Ангелы Чарли", "Район Мелроуз". Пишет издание Mansion Global.

По своим габаритам этот особняк превосходит американский Белый дом: два этажа его вместе охватывают более 5 тысяч квадратных метров площади. Интерьер оформлен в нейтральных тонах.

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Вместе с прилегающей к дому территорией площадь этой недвижимости достигает почти 2 га. Там есть роскошные сады, паркинг на 100 автомобилей, громадный винный погреб и теннисный корт.

Помпезный дом в Монтесито поражает королевской роскошью и заоблачной ценой. Главным украшением его являются мраморные колонны и полы, кессонные потолки с золотой отделкой, аккуратная драпировка, лепнина и хрустальные люстры. Имеется в доме винный подвал, 20-местный кинозал, тренажерка, SPA-салон, спортивный бар, сауна, сад на крыше. Внешне пристроена веранда с выходом к 40-метровому безбортному бассейну и лаундж-зоне.

mansionglobal.com
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03
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