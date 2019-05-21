Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни

Фото: luciamanzano.com.br

В центре бразильского мегаполиса Сан-Паулу соорудили жилой дом, утопающий в зелени. Автором проекта является местная архитектурная компания Lucia Manzano Arquitetura. Целью работы было обогатить зелеными акцентами преимущественно серый пейзаж города.

Находится здание в относительно тихом районе. Благодаря огромному количеству растительности внешне значительно отличается от своих бетонно-стеклянных соседей. По структуре представляет собой два дуплекса площадью 515 квадратных метров каждый. Имеет 4 этажа. В каждом дуплексе по 4 спальни. К каждой из них примыкает покрытый зеленью балкон, пишет inhabitat.

На первом этаже дома разбит сад, засаженный кустарниками и деревьями. Среди них есть и фруктовые. В целом, в саду собраны сорта, привлекающие местных птиц и насекомых. В тени зеленых насаждений оборудован плавательный бассейн.

Крыша дома тоже озеленена. На ней высажены кустарники, деревья и цветы. Там же обустроена смотровая площадка, из которой открывается удивительный вид на город. Есть также мягкая лаундж-зона.

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Общая площадь недвижимости составляет более 2600 квадратных метров. Почти половину участка занимают именно зеленые насаждения. Благодаря этому возникает ощущение, будто дом стоит в окружении ботанического сада. Ко всему прочему, растительность создает дополнительную защиту от посторонних глаз.

В окружении садов построили бетонный дом со стеклянными стенами. Задним фасадом он обращен к океану. Расположен на холме. Во внутреннем дворе своем имеет ландшафтный сад, бассейн и комфортабельную лаунж-зону.