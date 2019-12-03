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четверг, 05 декабря 2019 00:34

Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
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Елка на стене - модный вариант расположения украшения
Фото: idei-dekoru.com
Елка на стене - модный вариант расположения украшения
Елка на стене - модный вариант расположения украшения
Елка на стене - модный вариант расположения украшения
Елка на стене - модный вариант расположения украшения

Елка - обязательный атрибут новогодних праздников. Но в нынешнем мире она претерпела определенные преобразований.

А все из-за дефицита места, который является частой проблемой современного жилья. Чтобы и праздничную атмосферу и не нарушать сложившегося интерьера - стоит обустроить видоизмененную елку.

Увидев впервые такое новогоднее дерево возникает странное чувство. Она и поражает и завораживает.

Подробные идеи оформления елки на стене далее в статье.

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"Добрые дела должны быть тайными", - говорил Святой Николай. Именно поэтому он всегда приходит ночью, когда все крепко спят и никто не видит его деяний.

Верят, что он прячет подарки под подушку, ботинки или под елку.

Не важно где лежит подарок, но он должен быть празднично упакованный.

idei-dekoru.com
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